На виробництво дронів у 2025 році у бюджеті передбачено 775 мільярдів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у держбюджеті на 2025 рік на виробництво дронів передбачено 775 млрд грн.

Про це очільник держави повідомив в інтерв’ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського Радіо.

"У бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення – 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", – зазначив Зеленський.

За словами президента також активно триває робота над ракетною програмою. Наразі проводять випробування чотирьох видів ракет. Водночас у програмі морських дронів від випробувань вже давно перейшли до знищення великої кількості кораблів Чорноморського флоту РФ.

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Як повідомлялося, за даним FT, Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння. Зазначається, рішення зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.