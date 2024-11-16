На виробництво дронів у 2025 році у бюджеті передбачено 775 мільярдів, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у держбюджеті на 2025 рік на виробництво дронів передбачено 775 млрд грн.
Про це очільник держави повідомив в інтерв’ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського Радіо.
"У бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення – 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", – зазначив Зеленський.
За словами президента також активно триває робота над ракетною програмою. Наразі проводять випробування чотирьох видів ракет. Водночас у програмі морських дронів від випробувань вже давно перейшли до знищення великої кількості кораблів Чорноморського флоту РФ.
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Як повідомлялося, за даним FT, Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння. Зазначається, рішення зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння може принести українським виробникам зброї до $20 млрд прибутку, що дозволить збільшити внутрішнє виробництво для армії.
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А на виробництво одних тільки дронів 775 мільярдів??? Тобто третину всього обороного бюджету???
Розумію, що він читає з бумажки що йому напишуть, але і з головою ж треба якось товаришувати якщо кажеш не то що на всю Україну, а й на весь світ.
"До контрактів увійшли дрони всіх основних типів, зокрема глибинні ударні та FPV-камікадзе, розвідувальні літаки та коптери, що дозволить розширити технічні можливості української армії на передовій", - зазначили в Міноборони.---------------так що вкрадуть набагато більше.