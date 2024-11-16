Камери зафіксували рекордну кількість порушень ПДР за 5 років. Де порушували найбільше
Упродовж січня-вересня 2024 року було виявлено 3 278 982 порушення правил дорожнього руху (ПДР). Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулоріч, та є рекордом за весь час роботи камер автофіксації – з червня 2020 року
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Департаменту патрульної поліції.
Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% – 16 833 постанови – йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.
Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні – 520 247.
Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 – в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту, – Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – прилади контролю не підключені.
Для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.
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Окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині – 220 161 постанова, далі йдуть Київ – 180 719, та Одещина – 134 836.
Як повідомлялося, в МВС назвали три "найуспішніші" камери автофіксації порушень на дорогах. Вони "заробили" на штрафах 50 мільйонів.
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Але то камери ще лиш 30% від порушень ПДР фіксують
Яке село ?? Карл, лише 308 камер на усю країну.
как твои подчинённые клименко? не мешают преступникам из тцк? хорошо работаете
знаки должны иметь светоотражающие покрытие
наземный пешеходный переход не может быть на дорогах свыше двух полос
знак "Населенный пункт" устанавливается по фактической застройке, а не по географическим границам и т.д.
о каком соблюдении ПДР может идти речь?
Поэтому европейские водители к нам и не ехали.
Камеры на дорогах менты установили для собственного заработка и чтобы кацапы могли отслеживать передвижения ЗСУ. А Зеля разрешил их установку. Вопрос.
Чим більше камер, тим краще це моя думка. І викинути нах всю патрульну поліцію, а простіше колишніх совкоментів, які на дорозі ніхіба не роблять, просто царюють гроші. Тобто, працюють на себе, а держава пох.