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Камери зафіксували рекордну кількість порушень ПДР за 5 років. Де порушували найбільше

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Упродовж січня-вересня 2024 року було виявлено 3 278 982 порушення правил дорожнього руху (ПДР). Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулоріч, та є рекордом за весь час роботи камер автофіксації – з червня 2020 року

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Департаменту патрульної поліції.

Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% – 16 833 постанови – йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.

Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні – 520 247.

Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 – в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту, – Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – прилади контролю не підключені.

Для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.

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Окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині – 220 161 постанова, далі йдуть Київ – 180 719, та Одещина – 134 836.

Як повідомлялося, в МВС назвали три "найуспішніші" камери автофіксації порушень на дорогах. Вони "заробили" на штрафах 50 мільйонів.

Автор: 

авто (4097) ПДР (113) штраф (1102)


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Топ коментарі
+6
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16.11.2024 22:23
+5
ці камери під час війни повинні бути прибрані, щоб не фіксувати переміщення військової техніки.
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16.11.2024 17:09
+5
90% дорог в Украине не соответствуют ПДР, Закону Украины о дорожном рухе. Например:
знаки должны иметь светоотражающие покрытие
наземный пешеходный переход не может быть на дорогах свыше двух полос
знак "Населенный пункт" устанавливается по фактической застройке, а не по географическим границам и т.д.
о каком соблюдении ПДР может идти речь?
Поэтому европейские водители к нам и не ехали.
Камеры на дорогах менты установили для собственного заработка и чтобы кацапы могли отслеживать передвижения ЗСУ. А Зеля разрешил их установку. Вопрос.
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17.11.2024 18:52
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я ж кажу, що кругом одні водятли.. а вони огризаються.. а чим патрульки зайняті в цей час, то всім відомо мабуть... ну є камери..
Але то камери ще лиш 30% від порушень ПДР фіксують
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16.11.2024 16:51 Відповісти
Відомо чим. Тормозять тих, хто по смузі громадського транспорту їде. Хто на червоне світло пролітає. Хто під заборонені знаки їде. А те що усіх порушників вони не ловлять-це ж очевидно, до кожного водія патрульку не приставиш.
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16.11.2024 17:05 Відповісти
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16.11.2024 18:03 Відповісти
ці камери під час війни повинні бути прибрані, щоб не фіксувати переміщення військової техніки.
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16.11.2024 17:09 Відповісти
Зі "слуг"?..
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16.11.2024 18:05 Відповісти
Штраф вже заплатив, водітєль ??
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17.11.2024 12:06 Відповісти
Заздрість замучила , пішоходе ?
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17.11.2024 23:58 Відповісти
Жити хочеться - автівка явно твердіша !!
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18.11.2024 12:42 Відповісти
Так ходи тротуаром, а не автошляхом , ну і головне - переходь дорогу там де належить це робити , а не де душа потягне
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18.11.2024 15:37 Відповісти
А ти на червоний не їдь по пішох. переходу і не ганяй де не можна.
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18.11.2024 18:25 Відповісти
А до чого червоний сигнал стосовно камер автофіксації, які кацапи у режимі реального часу переглядають ? Подивися хто сьогодні перший в інтернет скинув відео обстрілу Кременчуцької ГЕС із камери відеоспостереження на цій греблі - кацапи , ну а ти далі розповідай яка користь від тих камер ((
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18.11.2024 20:33 Відповісти
Тю ! Я тобі про твої штрафи, а ти мені про китайців !
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18.11.2024 21:43 Відповісти
Тю на тебе ! Перечитай з якого коментаря все почалося , коли тобі шило в дупу попало , це не мій коментар був ((
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18.11.2024 21:54 Відповісти
Натомість ставлять камери кругом, навіть в селах, на перехрестях, де і порушувати особливо нічого. Задача якраз знімати переміщення військових. Все логічно, якщо прийняти факт, що половина зе команди разом з лідором відверті зрадники.
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17.11.2024 20:23 Відповісти
Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці.

Яке село ?? Карл, лише 308 камер на усю країну.
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18.11.2024 12:44 Відповісти
у 308 місцях кацапи мають змогу відслідковувати напрямок та інтенсивніть перевезень військового обладнання у режимі 24/7 (( Тобі мало , Карл ? (( P.S. Якщо тобі цікаво - 'у злосчасній Кончі Заспі автофіксація нині вимкнена .... розкажи мені чому , невже тому що пани нервують що їх штрафуватимуть ? ((
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18.11.2024 20:39 Відповісти
Не розказуй казок - з 308 камер. Якщо десь сидить кріт у центрі і має можливість, то він і передає.
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18.11.2024 21:45 Відповісти
Це не казка , а констатація факту , поцікався яка "додаткова опція" у датчиків руху , встановлених на вхідних дверях у всіх АЗС України.
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18.11.2024 21:57 Відповісти
вас и фсб и китай смотрят
как твои подчинённые клименко? не мешают преступникам из тцк? хорошо работаете
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16.11.2024 17:27 Відповісти
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16.11.2024 22:23 Відповісти
пердольоні шмати.
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17.11.2024 02:30 Відповісти
Більшість камер стоїть там, де безпечно можна їхати до 90 км/год, але стоїть обмеження 50 км. Але жодної камери немає там, де і 50 км/год їхати небезпечно. В результаті кількість штрафів стрімко зростає, але зростає і кількість ДТП з загиблими.
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17.11.2024 15:51 Відповісти
90% дорог в Украине не соответствуют ПДР, Закону Украины о дорожном рухе. Например:
знаки должны иметь светоотражающие покрытие
наземный пешеходный переход не может быть на дорогах свыше двух полос
знак "Населенный пункт" устанавливается по фактической застройке, а не по географическим границам и т.д.
о каком соблюдении ПДР может идти речь?
Поэтому европейские водители к нам и не ехали.
Камеры на дорогах менты установили для собственного заработка и чтобы кацапы могли отслеживать передвижения ЗСУ. А Зеля разрешил их установку. Вопрос.
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17.11.2024 18:52 Відповісти
"90% дорог в Украине не соответствуют"..., да, да, да. Тому можна їхати зі швидкістью 150 або у смузі громадського транспорті чи на червоний.
Чим більше камер, тим краще це моя думка. І викинути нах всю патрульну поліцію, а простіше колишніх совкоментів, які на дорозі ніхіба не роблять, просто царюють гроші. Тобто, працюють на себе, а держава пох.
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18.11.2024 09:29 Відповісти

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