Камери зафіксували рекордну кількість порушень ПДР за 5 років. Де порушували найбільше

Упродовж січня-вересня 2024 року було виявлено 3 278 982 порушення правил дорожнього руху (ПДР). Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулоріч, та є рекордом за весь час роботи камер автофіксації – з червня 2020 року

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Департаменту патрульної поліції.

Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% – 16 833 постанови – йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.

Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні – 520 247.

Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях України та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві (30) та області (32). На Львівщині встановлено 44 камери, з яких 13 у Львові, а 31 – в області. Водночас у регіонах, наближених до фронту, – Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області – прилади контролю не підключені.

Для порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення порушення фіксували 246 приладів у 24 містах та 15 областях.

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Окрім автоматичної фіксації, поліцейські винесли 2 088 433 постанови за порушення ПДР. Найчастіше штрафували водіїв на Львівщині – 220 161 постанова, далі йдуть Київ – 180 719, та Одещина – 134 836.

Як повідомлялося, в МВС назвали три "найуспішніші" камери автофіксації порушень на дорогах. Вони "заробили" на штрафах 50 мільйонів.