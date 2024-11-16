Зеленський про зв’язок взимку: Підготовлені найкраще, ніж будь-коли у час війни

На думку президента Володимира Зеленського, у питанні забезпечення зв’язку взимку Україна наразі підготовлена найкраще за весь час повномасштабної війни.

Про це він повідомив під час інтерв’ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського Радіо.

"Напевно, найкраще, ніж будь-коли у час війни (підготовлені до забезпечення зв’язку взимку, – ред.). Багато технологій були запроваджені багатьма інституціями – Держспецзв'язком, приватним сектором, різними мовниками", – зазначив очільник держави.

За його словами, виходом була децентралізація інформаційної, енергетичної мереж та логістики.

"Тому нас складно вразити. Телеглядачі нас бачать, радіослухачі – чують. Ми контактуємо, використовуємо мобільний та інтернет-зв'язок – у нас все це на сьогодні є. Так, у прикордонні ситуація складніша, бо завдаються удари. Але вважаю, ми потужніші, ніж були", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".