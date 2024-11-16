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Новини
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Зеленський про зв’язок взимку: Підготовлені найкраще, ніж будь-коли у час війни

Зеленський анонсував

На думку президента Володимира Зеленського, у питанні забезпечення зв’язку взимку Україна наразі підготовлена найкраще за весь час повномасштабної війни.

Про це він повідомив під час інтерв’ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського Радіо. 

"Напевно, найкраще, ніж будь-коли у час війни (підготовлені до забезпечення зв’язку взимку, – ред.). Багато технологій були запроваджені багатьма інституціями – Держспецзв'язком, приватним сектором, різними мовниками", – зазначив очільник держави.

За його словами, виходом була децентралізація інформаційної, енергетичної мереж та логістики.

"Тому нас складно вразити. Телеглядачі нас бачать, радіослухачі – чують. Ми контактуємо, використовуємо мобільний та інтернет-зв'язок – у нас все це на сьогодні є. Так, у прикордонні ситуація складніша, бо завдаються удари. Але вважаю, ми потужніші, ніж були", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.

Раніше у спільній заяві мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell наголосили, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть при максимальних зусиллях.

Детальніше про готовність мобільних операторів до тривалих відключень читайте в матеріалі БізнесЦензор "Готовність мобільних операторів до відключень електроенергії: чи будуть українці зі зв'язком?".

Автор: 

Зеленський (2498) мобільний зв'язок (780) зв'язок (227)


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Топ коментарі
+9
незламно-потужний найвеличніший підготоваст
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16.11.2024 12:49
+7
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16.11.2024 14:10
+7
Верю, очень верю.... Ну очень верю... Ну очень-очень верю... Пытаюсь при этом понять 73% идиотов, которые выбрали этого блазня
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16.11.2024 14:54
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незламно-потужний найвеличніший підготоваст
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16.11.2024 12:49 Відповісти
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16.11.2024 14:10 Відповісти
Стопудово дурачок.
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17.11.2024 13:51 Відповісти
Верю, очень верю.... Ну очень верю... Ну очень-очень верю... Пытаюсь при этом понять 73% идиотов, которые выбрали этого блазня
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16.11.2024 14:54 Відповісти
Оце штире чєла.
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16.11.2024 20:18 Відповісти
https://www.facebook.com/iv.sim007?__cft__[0]=AZWRGN9HG3ejCtwpM2-4H8VHzxKeSFJ2tXWoD-8d-3U7Kyrt5a8wK1UNEW_b0Jeu7Nli92GX6ikn4-0ceLrcGjlcZt9uBTYkbMdH735IYC575u1lqA7EGVrnDBKsxXGvt4j3qnscOfh25ZQMMYAFDA7igBgNuc6tMd8tgJDqZF5fSA&__tn__=-UC%2CP-R Іван Сімочкін

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA



Скільки незламності в стійкій потужності!

Чим би заткнути цю грьобану муть?!

Зелі зіниці - дві мертві окружності

"Нас к торжеству комунізма ведуть"

І.С.
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16.11.2024 21:26 Відповісти
і опять потужно, що значить потужно у зеленого просроченого?
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17.11.2024 02:58 Відповісти
Вылезло,гавкнуло и на утро обстрел.Вчера в новостях еще какая хня из ЗЕкоманды гавкнула шо росия не использует для ударов ракеты калибр так как это неэффективно,утром стаи калибров полетели по нам.
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17.11.2024 11:11 Відповісти
Тєлємарахвону нічого не загрожує, ура, таваріщі!
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17.11.2024 12:43 Відповісти
Свіжу дурь підвезли ... Чи як ?!?!?!
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17.11.2024 18:55 Відповісти
Хрипатий віслюк коксіку ковтнув!
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18.11.2024 08:12 Відповісти
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18.11.2024 08:56 Відповісти
Фантастіка
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18.11.2024 10:16 Відповісти

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