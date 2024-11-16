Окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту

Унаслідок ворожого обстрілу 16 листопада була знеструмлена одна з двох ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

"У разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії". – йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, українські спеціалісти вже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС.

"Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Лише повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте також: Росія намагається легалізувати окупацію Запорізької АЕС через міжнародні конвенції, – ДІЯРУ

Як повідомлялося, раніше голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков констатував, що Україна не має детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, 21 жовтня, унаслідок обстрілів також відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію із об’єднаною енергосистемою України. Живлення відновили наступного дня.