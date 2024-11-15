На Миколаївщині побудують укриття із цінами матеріалів до 60% вище ринку. Фірма-переможець фігурувала в кримінальному провадженні

Відділ освіти Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області за результатами тендеру замовив ТОВ "Господар-2" будівництво протирадіаційного укриття для Таборівського ліцею за 47,11 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, до кінця 2025 року по вулиці Центральна, 97, зведуть окрему будівлю підземного укриття на 300 осіб, влаштують вентиляцію, водопостачання, теплоізоляцію, вогнезахист тощо.

На цей рік передбачено фінансування 3,31 млн грн, а решта – в наступному році.

Проєкт виконало ТОВ "Агрофон проєкт", а експертизу – ТОВ "Експертиза ЮА". Договірна ціна динамічна, тобто платити за матеріали будуть за цінами на момент виконання робіт.

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 6,91 млн грн іде на сталеву арматуру періодичного профілю класу А-ІІ діаметром 22 мм по 45,7 тис. грн за тонну.

Арматура А-ІІ відповідає класу А300. Столична металобаза "Стілар" продає таку по 31,9 тис. грн за тонну, що на 30% дешевше.

Міцнішу арматуру більш популярного класу А400/А500 такого ж діаметру фірма "Булат-Метал" продає по 39 тис. грн за тонну, що на 15% дешевше, а "Метінвест-СМЦ" у Миколаєві – по 34,425 тис. грн за тонну, що на чверть дешевше.

Бетон В25 М350 коштує 5 758 грн за кубометр. "Гранд Бетон" пропонує різновиди бетону В25 по 2 867-3 814 грн за кубометр, магазин pl2t – по 2 740-3 465 грн за кубометр, "Укрбутбетон" – по 2 708-3 035 грн за кубометр. Тобто ринкові ціни на 34-52% нижчі від кошторисної ціни.

Розчин цементний готовий кладковий М150 заклали по 4 293 грн за кубометр. "Будартель СХ65" його продає по 3 645 за кубометр, київська група "Ковальська" по 3 420–3 486 за кубометр, "ВК Сервіс Україна" – по 3 258 за кубометр.

Кабель ВВГнг ls 3х2,5 вписали по 143,364 тис. грн за км. У миколаївському "Епіцентрі" він коштує 62 тис. грн за км, а в "Оазис електрика" – 53,09 тис. грн за км, тобто вдвічі дешевше.

Сталевий лист товщиною 10 мм з невідомої сталі заклали по 59,388 тис. грн за тонну. IronWorld сталеві листи 10 мм продає по 39,984 тис. грн за тонну, "Метінвест-СМЦ" – по 36,4 тис. грн за тонну, "Максима метал" – по 36,4 тис. грн за тонну.

Двотавр №36 закладено по 62 452 грн/т. У фірми "ТК Айнект" він коштує 51,5 тис. грн за тонну, у IronWorld – 46,883 тис. грн за тонну, а в "Метінвест-СМЦ" – 44,705 тис. грн за тонну, що на 18-28% дешевше.

Клей для плитки Ceresit СМ 11 враховано по 15,84 грн за кг. Будівельна база "Куб" в Миколаєві продає його по 11,04 грн за кг, а "Нова лінія" – по 10,32 грн за кг, що на третину дешевше.

Таким чином, на 10 перевірених позиціях потенційна переплата може становити 4,54 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався. Учасники мали підтвердити наявність основних будівельних машин, наявність працівників необхідної кваліфікації та не менше одного аналогічного договору на виконання робіт з нового будівництва чи ремонту.

Відділ освіти очолює Світлана Русаловська, а Бузьку сільраду – Юрій Заволока.

Компанією "Господар-2" із Первомайська Миколаївської області володіє та керує Петро Пестров.

Фірма серед інших фігурувала у кримінальному провадженні щодо можливого заволодіння бюджетними коштами під час проведення публічних закупівель дорожніх робіт у столиці у 2021-2022 роках. Остання ухвала у справі датована березнем 2023 року.

Загалом із 2016 року фірма натендерила 421 млн грн.