Росія оголосила про обмеження на експорт урану до США. Раніше цим погрожував Путін
Російський уряд запровадив тимчасові обмеження на експорт збагаченого урану до США.
Про це йдеться в повідомленні уряду РФ.
"Ідеться про вивезення збагаченого урану в США або за зовнішньоторговельними договорами, укладеними з особами, зареєстрованими в юрисдикції США. Виняток становлять поставки за разовими ліцензіями, виданими Федеральною службою з технічного та експортного контролю", – сказано в повідомленні.
Як пояснили в російському уряду, рішення ухвадене прийнято за вказівкою президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на введені США на 2024-2027 роки обмеження та заборону з 2028 року на імпорт російської уранової продукції.
У вересні Путін заявив, що російський уряд має проаналізувати можливість обмеження експорту на світові ринки стратегічної сировини: урану, нікелю та титану.
"До нас обмежують постачання низки товарів, але можливо, нам теж подумати про певні обмеження. На шкоду лише нічого не потрібно робити", – сказав Путін.
У цьому контексті він зауважив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".
Як повідомлялося, у травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Водночас він передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які були б змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських постачань.
Російський "Росатом" не розкривав обсяги експорту урану з РФ за підсумками 2023 року, зазначивши у своєму звіті за минулий рік лише, що компанія займає 17% світового ринку ядерного палива, уранова продукція постачалася 33 замовникам із 14 країн.
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Навіщо збагачувати терориста імпортом її товарів у якісь країни?
Нехай терорист подавиться своїми товарами - що ніхто не купує!
Також землею повинні володіти тільки українці!