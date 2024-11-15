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Росія оголосила про обмеження на експорт урану до США. Раніше цим погрожував Путін

Росія оголосила про обмеження на експорт урану до США

Російський уряд запровадив тимчасові обмеження на експорт збагаченого урану до США.

Про це йдеться в повідомленні уряду РФ.

"Ідеться про вивезення збагаченого урану в США або за зовнішньоторговельними договорами, укладеними з особами, зареєстрованими в юрисдикції США. Виняток становлять поставки за разовими ліцензіями, виданими Федеральною службою з технічного та експортного контролю", – сказано в повідомленні.

Як пояснили в російському уряду, рішення ухвадене прийнято за вказівкою президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на введені США на 2024-2027 роки обмеження та заборону з 2028 року на імпорт російської уранової продукції.

У вересні Путін заявив, що російський уряд має проаналізувати можливість обмеження експорту на світові ринки стратегічної сировини: урану, нікелю та титану.

"До нас обмежують постачання низки товарів, але можливо, нам теж подумати про певні обмеження. На шкоду лише нічого не потрібно робити", – сказав Путін.

У цьому контексті він зауважив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".

Як повідомлялося, у травні президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Водночас він передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які були б змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських постачань.

Російський "Росатом" не розкривав обсяги експорту урану з РФ за підсумками 2023 року, зазначивши у своєму звіті за минулий рік лише, що компанія займає 17% світового ринку ядерного палива, уранова продукція постачалася ​​33 замовникам із 14 країн.

Автор: 

заборона (450) росія (14103) США (4796) уран (87) експорт (3808)


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Трамп напевно домовиться про зняття цього обмеження і атомні електростанції США не постраждають.
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15.11.2024 21:06 Відповісти
Оголосити - не значить обмежити.
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15.11.2024 21:24 Відповісти
Ой це сердито.
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15.11.2024 21:33 Відповісти
В Смоліно його багато.
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15.11.2024 21:33 Відповісти
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15.11.2024 21:33 Відповісти
Навіщо будь який імпорт з країни-терориста?
Навіщо збагачувати терориста імпортом її товарів у якісь країни?
Нехай терорист подавиться своїми товарами - що ніхто не купує!
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15.11.2024 21:35 Відповісти
Так Україні треба за шантаж із перемир'ям та порушення Будапештського мемерандуму не експортувати титан за межі України.
Також землею повинні володіти тільки українці!
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16.11.2024 00:23 Відповісти
На болотах нет месторождений урана. Московитский уран это как белорусские креветки. Московию пора выдавливать из африки
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16.11.2024 07:56 Відповісти

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