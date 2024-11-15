В Україні вперше за півтора місяці подешевшали огірки. Ціни на чверть вище, ніж торік

В Україні суттєво знизилися ціни на тепличні огірки – це сталося вперше за півторі місяці.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Основною причиною такої цінової динаміки стало різке збільшення над ринком пропозиції імпортної продукції виробництва Туреччини.

Водночас овочі з місцевих теплиць на ринок практично не надходили, що пов'язано з сезонним фактором.

На сьогоднішній день діапазон оптових цін на тепличні огірки в Україні варіюється в межах 70-100 грн/кг, тоді як тижнем раніше ціни були вищі – 100-125 грн/кг.

При цьому більшість продавців тепличних овочів не виключають, що найближчими тижнями ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку.

Варто зазначити, що на сьогодні імпортні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 24% дорожче, ніж у середині листопада минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали поступово знижуватись ціни на картоплю – до 18-28 грн/кг.