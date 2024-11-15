Єврокомісія підвищила прогноз ціни на газ у Європі на 2024-2025 роки

Європейська Комісія підвищила очікування щодо вартості газу в Європі цього року на 9,7%, а 2025 року – на 14,4%.

Про це йдеться в осінньому прогнозі Єврокомісії, передає enkorr.

Як повідомляється, цього року прогнозується вартість газу на рівні $380 за тисячу кубометрів, а наступного – $445 за тисячу кубометрів. Навесні очікувалося, що цього року газ у Європі коштуватиме 30,9 євро за мегават-годину, а 2025 року – 34,8 євро.

При цьому 2026 року прогнозується деяке зниження ціни – до майже $390 за тисячу кубометрів.

Прогнози наводяться щодо газових ф'ючерсів за індексом TTF з лондонської біржі ICE.

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Обсяг газу в Європі вимірюють у мегаватах на годину (МВт-год), при цьому в Росії облік здійснюється в кубометрах. Відмінність пов'язана з тим, що європейський підхід ґрунтується на кількості енергії, яку можна виробити з газу, що постачається. Відтак, що вища теплотворна здатність або калорійність газу, то менший його об'єм необхідний, щоб закип'ятити, наприклад, літр води. У Європі такий підхід вважається об'єктивнішим.

На початку листопада повідомлялося, що біржові ціни на газ у Європі різко впали після публікацій про те, що Угорщина та Словаччина домовилися про постачання газу з Азербайджану транзитом через Україну.

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді Україниприпускали інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.