Українські молочники взяли участь у конференції Європейської молочної асоціації. Підписано спільне звернення до уряду

Українська делегація упродовж взяла участь у щорічній 24-й конференції учасників Європейської молочної асоціації. За результатами зустрічей підписано спільне звернення до уряду України та ЄС із закликом прискорення євроінтеграційних процесів нашої країни та збільшення інвестицій у галузь.

Про це повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур у Facebook.

"Команда членів СМПУ від України приймає участь у 24 конференції учасників Європейської молочної асоціації, як партнери і майбутня частина спільного молочного ринку ЄС. Дякуємо партнерам за запрошення і підтримку на нашому шляху", – зазначив він.

Захід тривав 14-15 листопада в італійській столиці Римі. У складі української делегації були представники таких компаній як "КОМО", "Волошкове поле", "Ічня" та Молочний альянс. Вони, зокрема, доповіли про ситуацію у вітчизняній галузі і про наміри інтеграції України в європейську спільноту.

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Під час зустрічей делегати обговорювали проблеми галузі, згадували про війну в Україні та її негативний вплив на продовольчу безпеку в цілому. Також учасники робили прогнози щодо поведінки майбутньої адміністрації США щодо європейських молочних виробників.

"У багатьох виступах ішла мова про те, що політика "сталого розвитку" негативно впливає на молочний бізнес, бо фермери змушені скорочувати поголівʼя і виходити з ринку. В той же час є тривога, що без молочного протеїну нові покоління не виростуть здоровими. Тому закликають уряди і Європарламент помʼякшити вимоги", – розповів у коментарі "БізнесЦензору" голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко.

За результатами конференції було підписане спільне звернення до уряду України та ЄС, із закликом прискорити інтеграційні процеси, доступ до ринків та збільшення інвестицій.

"Вважаю, що наша присутність тут була важливою як для галузі, так і для України в цілому", – наголосив Вовченко.

Як повідомлялося, шлях до євроінтеграції молочної галузі передбачає багато роботи для бізнесу. Представники сектору формують план дій для переходу на європейські стандарти. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Євроінтеграція молочної галузі виходить на новий рівень. Що це означає для бізнесу".