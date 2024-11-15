Норвегія профінансує виробництво озброєння та техніки в Україні

Норвегія приєднається до "данського формату" підтримки – прямого фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.



"Під час візиту до Осло домовилися з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки – прямого фінансування виробництва в Україні", – розповів Умєров.

За його словами, це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони України.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили новий формат співпраці – "норвезьку модель", тобто інвестування в українські оборонні технологічні компанії.

Деталі Умєров пообіцяв оприлюднити згодом.

На початку жовтня повідомлялося, що Норвегія виділить до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

У листопаді Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії на 535 млн євро.

Завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "‎Богдана"‎ для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на рахунки Міністерства оборони України надійшли перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

У середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.