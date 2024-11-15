Норвегія профінансує виробництво озброєння та техніки в Україні
Норвегія приєднається до "данського формату" підтримки – прямого фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Під час візиту до Осло домовилися з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки – прямого фінансування виробництва в Україні", – розповів Умєров.
За його словами, це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони України.
Крім того, під час зустрічі сторони обговорили новий формат співпраці – "норвезьку модель", тобто інвестування в українські оборонні технологічні компанії.
Деталі Умєров пообіцяв оприлюднити згодом.
На початку жовтня повідомлялося, що Норвегія виділить до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.
У листопаді Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії на 535 млн євро.
Завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що на рахунки Міністерства оборони України надійшли перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.
У середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.
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