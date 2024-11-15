"Укрнафта" почала бурити нову розвідувальну свердловину. За місяць очікується перший видобуток

"Укрнафта" почала бурити нову свердловину на Заході України. Свердловина запланована як розвідувальна. Загальна її глибина складає 1534 метри.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Буріння проводить переможець відкритих торгів на майданчику державних закупівель Prozorro – ТОВ "БК "Горизонти".

"На глибині 1,2 кілометри об'єкт має розкрити підошву стрийських відкладів – це 1,26 млн тонн запасів нафти. Ще глибше, на 1,3-кілометровій глибині, чекають менілітові відклади – 162 тис тонн", – розповів директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

За його словами, вже за місяць компанія планує отримати перший видобуток.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" наступного року планує пробурити близько 30 нових свердловин, а також провести капітальні ремонти, оновлення обладнання та інтенсифікувати відобуток.

Раніше стало відомо, що "Укрнафта" пробурила й запустила в роботу найглибшу за останні 8 років свердловину.