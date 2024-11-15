Другий транш ЄС від заморожених російських активів для України може становити 1,9 мільярда євро

Другий транш Європейського Союзу на військові потреби України від непередбачених доходів заморожених російських активів може становити 1,9 млрд євро з виплатою навесні 2025 року.

Про це повідомив високопоставлений європейський дипломат, анонсуючи порядок денний майбутнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 19 листопада в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

Дипломат нагадав, що в серпні Україні було виділено перший транш розміром 1,4 млрд євро, з яких 400 млн євро було спрямовано на українську оборонну промисловість.

"Це означає, що ми закуповуємо не тільки для України, а і з України. Ось чому я кажу, що ЄС став найбільшим публічним іноземним інвестором в українську оборонну промисловість. І ми плануємо повторити це для другого траншу. Я вважаю, що високий представник (Жозеп Боррель, – ред.) згадає про це наступного вівторка. Тож зараз ми працюємо над другим траншем непередбачених прибутків. Цього разу сума становить 1,9 млрд євро. Тобто це трохи більше, ніж першого разу", – розповів дипломат.

За його словами, ці гроші будуть доступні лише наступного року, в березні-квітні 2025 року.

Він уточнив, що наразі триває робота над підготовкою умов для виплати цього другого траншу.

"Звичайно, ми робимо це з Україною, і ми продовжимо реагувати на те, що потрібно Україні. Ми робимо це на прохання України. Вся наша робота базується на тому, що Україна просить нас надати", – додав він.

За його словами, ЄС продовжить постачати Україні боєприпаси, системи ППО, а також і далі інвестуватиме в українську оборонну промисловість.

Він такождодав, що очікується, що високий представник ЄС Жозеп Боррель знову повернеться до питання розблокування Європейського мирного фонду, кошти якого мають бути спрямовані державам-членам для компенсації за поставлене Україні озброєння.

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

У жовтні лідери країн "Великої сімки" погодили надання Україні $50 млрд у вигляді позик, які погашатимуться коштом доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

У Міністерстві фінансів України пояснювали, що цю позику Україні не потрібно буде повертати, а кошти в межах цього механізму почнуть надходити вже до кінця поточного року.