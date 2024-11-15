Російські хакери почали зламувати європейські супутники. ООН за таке санкцій не передбачає

Російські хакери почали зламувати європейські супутники, блокуючи їх сигнали або перекриваючи пропагандистськими роликами.

Про це повідомляє нідерландський телеканал Nieuwsuur, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, в останні місяці Росія порушила роботу щонайменше чотирьох супутників французької компанії Eutelsat та одного супутника, що належить люксембурзькій компанії SES, йдеться в розслідуваннях цих компаній.

Цю інформацію підтвердили урядовці з Нідерландів, Франції, Швеції та України.

Перший збій стався навесні 2024 року. Ефір дитячого каналу BabyTV у Нідерландах та інших європейських країнах було перекрито російськими пропагандистськими матеріалами. 16 березня ситуація повторилася з іншими каналами.

Компанія KPN замість дитячої передачі протягом години транслювала перешкоди. Того ж дня було перервано трансляцію українського телеканалу FreedomTV – там замість звичайного ефіру з'явилися російські пісні та кадри з військовими діями в Україні.

Український телеканал та дитяче телебачення використовують один і той самий супутник французької компанії Eutelsat. Російські хакери перехопили сигнал цього супутника, замінивши його набагато більш потужний. У телекомпанії Nieuwsuur підтвердили, що транслювали російські відеоролики.

"Це дуже багато, і це серйозна загроза. Це свідчить, що ми не захищені. Ми недостатньо обізнані про наші вразливості", – скаав експерт із військових дій у космосі, співробітник Гаазького центру стратегічних досліджень Патрік Болдер.

За даними джерел телеканалу, основною метою Росії є перехоплення українського телебачення, перебої на BabyTV, ймовірно, були побічним ефектом.

Національний центр кібербезпеки Нідерландів підготував конфіденційну доповідь, де закликає голландських телевізійних провайдерів провести аналіз своєї залежності від супутників.

Атаки на супутники влада європейських держав розглядає як ескалацію гібридної війни між Росією та Заходом.

"Насправді ми вже у стані війни з Росією, але багато хто цього не розуміє. Поки їх не буде зупинено, Росія йтиме все далі. І, нарешті, ми скажемо: "вистачить", – зауважив Болдер.

Раніше Нідерланди та ще кілька держав, включно з Україною, подали скаргу на дії Росії до Міжнародного союзу електрозв'язку, що входить до ООН, який відповідає за регулювання супутникових комунікацій. Однак при цьому ООН не має можливості зупинити атаки Росії.

"В угодах чітко та ясно сказано: порушення супутникових сигналів є неприпустимим. На засіданнях МСЕ інші країни можуть публічно засуджувати Росію. Але санкції не передбачено", – пояснила колишня співробітниця МСЕ Ліліан Жанті.

У відповідь на скарги в Москві заявили, що Росія не причетна до атак.

Раніше повідомлялося, що хакери з КНДР від 2017 року викрали криптовалюти на суму близько $3 млрд, які режим Північної Кореї спрямував на розвиток ядерної та ракетної програм.

Перед тим стало відомо, що обсяг витоків даних у Росії настільки великий, що хакери, ймовірно, вже мають повну базу інформації практично на кожного росіянина, і така інформація може використовуватися в різних цілях – від телефонних дзвінків до кібератак.