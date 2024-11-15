Міноборони оголосило тендери на 20 мільярдів на харчі для ЗСУ на наступне півріччя

Закупівельна агенція Міністерство оборони – "Державний оператор тилу" – оголосила закупівлі харчування для Збройних Сил України на перше півріччя 2025 року. Очікувана вартість закупівель складає понад 20 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Наразі торги оголошені за поточною моделлю: постачальник самостійно визначає виробників товарів для ЗСУ.

Водночас для покращення якості продуктів і посилення контролю в новому договорі вже передбачено низку змін: деталізація описів продуктів, розширення об'єктів аудитів та перевірок, оновлення вимог до транспортування, перегляд штрафних санкцій тощо.

Як зазначили в Міноборони, згодом планується оголошення проведення закупівель для нової пілотної моделі закупівель, яка була презентована у вересні 2024 року.

Уже було оголошено рамкові угоди на сигнальні торги для виробників за окремими категоріями, а саме овочі і фрукти, ковбасні вироби, м'ясо, молочні вироби та риба, оскільки саме ці категорії товарів були обрані, як такі, що потребують підвищеної уваги в питанні якості.

Пілотний проєкт поставок діятиме паралельно з поточною моделлю у 2025 році в п'яти областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській.

Наразі ДОТ обирає контрагентів для подальшої кваліфікації та проведення, власне, сигнальних торгів, які заплановані на середину грудня.

Раніше стало відомо, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того повідомлялося, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Перед тим стало відомо, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.