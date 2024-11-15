"Газпром" вирішив припинити експорт газу до Австрії через Україну із завтрашнього дня

Російський "Газпром" з 16 листопада припинить експорт газу австрійській компанії OMV Gas Marketing&Trading.

Російський монополіст повідомив австрійську компанію про зменшення постачання газу до нуля з цієї суботи, передає Bloomberg із посиланням на повідомлення OMV.

Після цього ф'ючерси на газ у Європі зросли на 2,7% – до 47,49 євро за мегават-годину.

"Газпром" вирішив припинити постачання газу наступного ж дня після того, як OMV заявила, що припинить виплати за контрактом з огляду на рішення арбітражу, який присудив стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро ($242 мільйони). Австрійська компанія планувала зарахувати отриманий газ в рахунок погашення боргу.

В OMV не виключали, що у відповідь "Газпром" може припинити постачання газу в Австрію. Водночас у компанії запевнили, що добре підготувалися і до такого варіанту, створивши альтернативні маршрути постачання газу з інших джерел, як і додаткові потужності для таких постачань.

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OMV ініціювала арбітражний позов проти "Газпрому" у січні минулого року через збитки у зв’язку з нерегулярними поставками газу від "Газпром експорту" через Німеччину та зрештою їх повне припинення у вересні 2022 року.

Раніше Міністерство захисту клімату Австрії створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом", що був продовжений у 2018 році до 2040 року, та визначити, чи можна його достроково припинити.

При цьому частка російського газу в Австрії на початку 2024 року перевищила довоєнний рівень. За квітень цього року Австрія імпортувала 81% природного газу з Росії, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.