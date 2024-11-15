Міноборони та Мін’юст повернули державі 3500 гектарів земель з початку року
Міністерство оборони спільно з Міністерством юстиції України з початку року повернуло в державну власність 30 земельних ділянок загальною площею 3 487 гектарів, незаконно оформлених третіми особами, та три об'єкти нерухомості площею 1 668 кв. м.
Про це йдеться в повідомленні міністерств.
Порушення було виявлено під час систематичного моніторингу державних реєстрів.
Для відновлення законних прав на майно Головне управління земель оборони та фондів Міноборони направило понад 15 скарг до Мін'юсту – у результаті їх розгляду незаконні реєстраційні дії скасували, а земельні ділянки повернулися в розпорядження оборонного відомства.
"Повернення державного майна, особливо земель оборонного призначення, є принциповим питанням для захисту національних інтересів України в умовах триваючої збройної агресії Росії", – сказав керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Іван Кородюк.
Як повідомлялося, Міністерство оборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн. Майже 2,5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6 500 кв. м – використовували для отримання прибутку.
Раніше Міноборони спільно з Держгеокадастром відновили права держави на 69 земельних ділянок, незаконно виведених із державного фонду. 30 із них вдалося повернути завдяки співпраці з Міністерством юстиції України.
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СБУ, нацпол, БЕБ, НАБУ, тощо, глибоко "до спини" ця злочинна змова..
Щось на зразок справи Крупи.
Всі знають,, але ніх.я не роблять.
Бо в долі...