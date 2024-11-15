Міноборони та Мін’юст повернули державі 3500 гектарів земель з початку року

Міністерство оборони спільно з Міністерством юстиції України з початку року повернуло в державну власність 30 земельних ділянок загальною площею 3 487 гектарів, незаконно оформлених третіми особами, та три об'єкти нерухомості площею 1 668 кв. м.

Про це йдеться в повідомленні міністерств.

Порушення було виявлено під час систематичного моніторингу державних реєстрів.

Для відновлення законних прав на майно Головне управління земель оборони та фондів Міноборони направило понад 15 скарг до Мін'юсту – у результаті їх розгляду незаконні реєстраційні дії скасували, а земельні ділянки повернулися в розпорядження оборонного відомства.

"Повернення державного майна, особливо земель оборонного призначення, є принциповим питанням для захисту національних інтересів України в умовах триваючої збройної агресії Росії", – сказав керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Іван Кородюк.

Як повідомлялося, Міністерство оборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн. Майже 2,5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6 500 кв. м – використовували для отримання прибутку.

Раніше Міноборони спільно з Держгеокадастром відновили права держави на 69 земельних ділянок, незаконно виведених із державного фонду. 30 із них вдалося повернути завдяки співпраці з Міністерством юстиції України.