Російські НПЗ змушені зупиняти переробку нафти через збитки, – Reuters

Щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені припинити переробку або скоротити випуски через значні втрати на тлі обмеження експорту, зростання цін на сировину та високу вартість позик.

Про це пише Reuters із посиланням на галузеві джерела, передає enkorr.

За словами п'яти джерел, які працюють в компаніях, які керують НПЗ і знайомі з фінансами заводів, три заводи – Туапсинський, Ільський і Новошахтинський – призупинили або скоротили виробництво в останні місяці.

Нафтопереробники по всьому світу отримали рекордні прибутки в 2021 та 2022 роках завдяки постпандемічному сплеску попиту на подорожі та відновленню економічної активності. Однак потім рентабельність різко впала, оскільки по всьому світу відкривалися нові заводи, а зростання попиту сповільнилося, частково через спроби відмовитися від викопного палива.

Найбільше постраждали найменш складні нафтопереробні заводи Росії, які не виробляють палива преміум-класу. Вони заявили про втрати до 10 тис. руб. ($102) за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року.

Деякі більш складні нафтопереробні заводи також працювали з невеликими збитками, тоді як інші змогли опублікувати скромні прибутки завдяки надійним продажам легкого палива.

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Як повідомляється, найбільшій нафтовій компанії Росії – державній "Роснєфті" – цього року доводилося кілька разів призупиняти переробку на своєму великому, але відносно нескладному заводі в Туапсе на Чорному морі через низьку маржу.

Менші – незалежні Ільський і Новошахтинський – нафтопереробні заводи вже кілька місяців працюють наполовину від запланованої потужності, переробляючи близько 70 тис. і 60 тис. барелів на день відповідно через низьку маржу.

Усі три нафтопереробні заводи були уражені українськими безпілотниками на початку цього року, що сприяло низьким показникам.

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Іншою проблемою було зростання вартості сирої нафти, яка торгувалась на рівні 50 тис. руб. за тонну на російському внутрішньому ринку в жовтні проти необхідної максимальної ціни в 35 тис. руб. за тонну, щоб незалежний нафтопереробник мав прибуток.

Новошахтинський та Ільський заводи, звернулися до російського уряду за допомогою, такою як додаткові субсидії.

"Ми очікуємо, що фактичне закриття заводів може відбутися на початку наступного року", – сказало одне з п'яти джерел.

Росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кількох невеликих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на день (б/д), що робить її одним із найбільших експортерів палива у світі.

Росія експортує близько 2 млн барелів нафтопродуктів на добу, а решту споживає на внутрішньому ринку.

Раніше стало відомо, що У Росії три нафтопереробні заводи – Волгоградський, Ільський та Яйський – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт у жовтні.

До того повідомлялося, що російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Зараз російським нафтовикам не вистачає близько 200 позицій різного обладнання, що становить приблизно 14% від 1400 одиниць різної техніки та обладнання, яке необхідно, щоб "нафту знайти, видобути та переробити".