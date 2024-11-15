Жінок в Україні навчатимуть понад 30 не традиційним для них професіям. ПЕРЕЛІК
Кабінет Міністрів затвердив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також затверджено порядок реалізації проєкту та перелік професій.
Відповідний список оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.
"У пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади", – повідомив Гончаренко.
Як повідомлялося, на початку вересня в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives.
До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.
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