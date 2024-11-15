Жінок в Україні навчатимуть понад 30 не традиційним для них професіям. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів затвердив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також затверджено порядок реалізації проєкту та перелік професій.

Відповідний список оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

"У пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади", – повідомив Гончаренко.





Як повідомлялося, на початку вересня в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives.

До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.