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Новини
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Кабмін призначив Галущенку нового заступника. Він відповідатиме за вугільну галузь

Кабмін призначив Корзуна заступником міністра енергетики

Кабінет Міністрів призначив Анатолія Корзуна заступником міністра енергетики Германа Галущенка.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 15 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Корзун з 1993 року працював на різних посадах в уряді, пов'язаних з вугільною галуззю, кілька разів був заступником міністра енергетики, очолював НАК "Вугілля України".

Як повідомлялося, Кабмін 30 липня звільнив Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики, на якій він відповідав за вугільну галузь, призначивши його членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). А вже 2 серпня Власенка обрали новим головою НКРЕКП.

Автор: 

Кабмін (7722) призначення (1137) вугілля (1892) Галущенко (205) Міненерго (917)


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правильно сказати: він крастиме за вугільну галузь!
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15.11.2024 16:39 Відповісти
цих пенсіонерів, цю путінську гвардію на кладовищі вже зачекались...
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15.11.2024 16:48 Відповісти
А у нас ще лишилася вугільна галузь?
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15.11.2024 16:51 Відповісти
Зам. По Хамамам ще є вакансія ?!
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15.11.2024 16:56 Відповісти
НовИЄ ліТца.
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15.11.2024 17:35 Відповісти

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