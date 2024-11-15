Задекларовані полтавським чиновником $60 мільйонів готівкою "вивели" через російського генерала, – Нацполіція (оновлено)

У Полтавській області в колишнього посадовця Держказначейства правоохоронці виявили необґрунтованих активів на понад $61 млн.

Але ці кошти вже "вивели", повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Йдеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн. Ці кошти він нібито отримав у спадок від батьків, але, за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич – генерал-лейтенант ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала. Але великих сум грошей не знайшли. Вилучили лише ювелірні вироби та прикраси, золоті пам'ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди Росії з незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

В Офісі генпрокурора уточнили, що у декларації за 2023 рік експосадовець вказав понад $60 млн і 550 тис. грн готівкових коштів, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн.

"Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків. Наразі перевіряються джерела набуття цих активів, у тому числі від родичів, які обіймають державні посади в РФ", – уточнили у прокуратурі.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України).

В Офісі генпрокурора додали, що зібрані матеріали передані до НАЗК для проведення повної перевірки декларації колишнього чиновника. Після отримання результатів вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру.

Хто такий Ігор Верига та звідки у нього десятки мільйонів доларів готівкою?

За даними видання "Полтавщина", йдеться про Ігоря Веригу, експосадовця міської ради Полтави та обласного казначейства, який задекларував за 2023 рік 2,6 млрд грн, переважно готівкою у доларах США ($62,1 млн). У декларації за 2024 рік, яку чиновник подав після звільнення, ця сума зникла – залишилося лише близько 100 млн грн.

Його дружина Ольга Верига є головним спеціалістом управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради і є співвласницею готівки.

Нагадаємо, Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ. Родина бізнесменів продовжує займатися підприємництвом та сплачують податки до бюджету Росії.

У березні 2023 року співробітники СБУ почали досудове розслідування щодо легалізації грошей, які генерал-полковник Валерій Капашин незаконно отримав під час служби в російській армії, після чого придбав нерухомість в Полтаві.

Правоохоронці вважають, щоб приховати грошові активи, їх оформили на доньку й зятя російського військового: зробили це зареєструвавши на їх ім’я приватні підприємства.

Подружжя Лева та Оксани Вериг є власниками чотирьох підприємств й володіють двома десятками об’єктів, серед яких: торговий центр "Злато місто", готель "Алея гранд", ресторан "Лілея", "Раффінато", "Козачка", бар "Нега", кафе-бар "Європа", ресторан "Каштанова алея" та спа-салон "Лотос". Вартість майна – понад 1 млрд грн.

Майно подружжя арештували й за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Наразі для деяких об’єктів шукають управителів.



















