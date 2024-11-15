У Державіаслужбі назвали умови для відновлення роботи одного з аеропортів
Україна справді розглядає поетапного відкриття повітряного простору для цивільної авіації, але для цього є декілька умов.
Про це Державна авіаційна служба України повідомила у письмовому коментарі Reuters.
У Державіаслужбі уточнили, що поетапне та обмежене відкриття повітряного простору можливе "за умови зниження ризиків до прийнятного рівня та впровадження додаткових заходів безпеки". У відомстві не уточнили, коли таке рішення може бути ухвалене.
Як повідомлялося, раніше старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін заявив, що один з українських аеропортів може відновити обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року.
За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим відновив роботу міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Marsh McLennan – один з найбільших світових страхових брокерів із штаб-квартирою у Нью-Йорку. Вона вже бере участь у програмі страхування UNITY, завдяки якій судна працюють у "морському коридорі" з чорноморських портів України.
Раніше джерело агентства Інтерфакс-Україна в уряді також повідомляло, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року, наразі влада шукає ефективні страхові механізми. За його словами, президент Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на "Борисполі", оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено "Львів", аеропорт "Бориспіль" до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться.
Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, яку у Польщі представило учасникам глобального авіаційного ринку.
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