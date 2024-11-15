Україна отримає ще $1 мільярд в кредит від Світового банку: Кабмін схвалив угоду

Кабінет Міністрів схвалив умови позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, входить до групи Світового банку) для реалізації системного проєкту "Друга позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання" на суму $1,05 млрд.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Україна залучить понад $1 млрд доларів пільгової позики від Світового банку. Ухвалили сьогодні відповідне рішення. Ці кошти акумульовані завдяки Урядам Японії та Великої Британії", – написав Шмигаль.

Він додав, що Кабмін сьогодні ухвалив ще одне рішення, яке дозволить залучити додаткові 150 млн євро від Європейського Союзу.

"У межах цієї угоди кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови. 65 млн євро з цих коштів спрямуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році", – уточнив голова уряду.

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Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $100,79 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $27,24 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд, а у 2022 році – $31,1 млрд.

При цьому $33,7 млрд або понад 33% від загального обсягу Україна залучила у грантовій формі, ці кошти не потрібно повертати. Інша частина зовнішнього фінансування була надана Україні у вигляді кредитів на пільгових умовах.