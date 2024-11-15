У "Філіп Морріс" попередили про ризик деінвестицій через непрогнозованість податкової і регуляторної політики

В Україні існують проблеми з прогнозованістю у податковій і регуляторній політиці, що вкрай важливо для ведення бізнесу в країні, особливо під час повномасштабної війни. Непрогнозовані зміни у цій сфері можуть призвести до втрати іноземних інвестицій.

Про це генеральний директор компанії "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, найбільш неочікувані зміни традиційно відбуваються у регуляторній політиці.

"На жаль, в Україні ніколи не було послідовної, зрозумілої стратегії у цій сфері: чого ми хочемо досягнути, як ми до цього йдемо, як воно впливає на споживання? Все робиться хаотично. Абсолютно неочікувано може бути зареєстровано якийсь законопроєкт, який каже, що завтра треба заборонити викладку продукції на вітринах. Чи є аналіз того, як це вплине на ситуацію? Ми знаємо багато європейських країн, в яких дозволена викладка і при цьому споживання нижче, ніж в країнах, де викладка є забороненою", – зауважив Барабаш.

За його словами, бізнесу доводиться витрачати суттєві кошти аби повністю відповідати новим законодавчим нормам, які, по суті, не мають жодного сенсу.

"За три роки повномасштабної війни нас змусили тричі змінити упаковку, змінити попередження про шкоду паління, прибрати якісь елементи, змінити формати. Для чого це робиться? Це точно б’є по білому бізнесу, бо це додаткові інвестиції та гроші, час на модифікацію обладнання. Впливу на легальне споживання такі ініціативи не мають, а ось ринок нелегальної продукції точно виграє", – пояснив гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Він додав, що у великих міжнародних корпораціях подібні зміни вимагають чимало часу.

"Нам реально треба 18 місяців на такі зміни, бо є процес замовлення матеріалів, є договори з постачальниками. А в нас приймають рішення із вимогами зробити це буквально на завтра або за три місяці", – каже Барабаш.

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Водночас гендиректор "Філіп Морріс Україна" позитивно оцінив окремі напрацювання в податковій політиці, які гарантували стабільність для бізнесу – зокрема, 7-річний план підвищення акцизів на тютюнову продукцію, який діяв з 2017 року.

"Ми розуміємо, що бюджету потрібні гроші через війну, тому ми просили дати бізнесу передбачуваність, зробити календар на наступні роки, а далі дотримуватися його. Тому урядовий законопроєкт з планом поступового підняття акцизів до 2028 року ми підтримали, тим більше, що це гармонізація з Євросоюзом", – пояснив топменеджер.

Він також зазначив, що законопроєктом №11090 передбачені і "європейський рівень ставок, а також і норма про те, що ставки на різні тютюнові вироби будуть різними, як у ЄС. Бо Україна на сьогоднішній день єдина країна на європейському континенті, де ставки на ТВЕНи і на сигарети однакові".

Барабаш зауважив, що компанія підтримала цей законопроект попри те, що він передбачає переведення акцизних ставок з гривні у євро – а це додаткові валютні ризики для виробника. Але і в податковій сфері трапляються непередбачувані кроки – адже зараз, під час підготовки до другого читання, до законопроєкту намагаються зміни, передбачивши додаткове підвищення відсоткової (адвалорної) ставки акцизу.

"Це буде вибір між або продовжувати і збільшувати інвестиції, або починати потихеньку їх скорочувати – те, що називається деінвестування", – спрогнозував гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Він нагадав, що цього року компанія інвестувала понад $30 млн у нову фабрику на Львівщині.

"Дві лінії працюють, третя лінія встановлюється і ще дві лінії вже приїхали, будуть встановлені до січня 2025 року. Але якщо ми побачимо сценарій, коли через податкові зміни ми будемо вимушені піднімати ціни до 150, 200, 250 гривень, а боротьба з нелегальним ринком буде як раніше "крок вперед – два назад", то ці п'ять ліній нам не потрібні. Навіщо нам ці лінії встановлювати?" – пояснив Барабаш.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року компанія "Філіп Морріс Україна" сплатила до державного бюджету 23,9 млрд грн податків від продажу власних брендів, що на 6 млрд грн (або 33,5%) більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

"Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2023 році компанія сплатила в Україні понад 30 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія вимушена була призупинити роботу фабрики на Харківщині через безпекові ризики для працівників. У травні 2024 року Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн.