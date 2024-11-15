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Новини
2 202 29

У "Філіп Морріс" попередили про ризик деінвестицій через непрогнозованість податкової і регуляторної політики

Максим Барабаш

В Україні існують проблеми з прогнозованістю у податковій і регуляторній політиці, що вкрай важливо для ведення бізнесу в країні, особливо під час повномасштабної війни. Непрогнозовані зміни у цій сфері можуть призвести до втрати іноземних інвестицій.

Про це генеральний директор компанії "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, найбільш неочікувані зміни традиційно відбуваються у регуляторній політиці.

"На жаль, в Україні ніколи не було послідовної, зрозумілої стратегії у цій сфері: чого ми хочемо досягнути, як ми до цього йдемо, як воно впливає на споживання? Все робиться хаотично. Абсолютно неочікувано може бути зареєстровано якийсь законопроєкт, який каже, що завтра треба заборонити викладку продукції на вітринах. Чи є аналіз того, як це вплине на ситуацію? Ми знаємо багато європейських країн, в яких дозволена викладка і при цьому споживання нижче, ніж в країнах, де викладка є забороненою", – зауважив Барабаш.

За його словами, бізнесу доводиться витрачати суттєві кошти аби повністю відповідати новим законодавчим нормам, які, по суті, не мають жодного сенсу.

"За три роки повномасштабної війни нас змусили тричі змінити упаковку, змінити попередження про шкоду паління, прибрати якісь елементи, змінити формати. Для чого це робиться? Це точно б’є по білому бізнесу, бо це додаткові інвестиції та гроші, час на модифікацію обладнання. Впливу на легальне споживання такі ініціативи не мають, а ось ринок нелегальної продукції точно виграє", – пояснив гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Він додав, що у великих міжнародних корпораціях подібні зміни вимагають чимало часу.

"Нам реально треба 18 місяців на такі зміни, бо є процес замовлення матеріалів, є договори з постачальниками. А в нас приймають рішення із вимогами зробити це буквально на завтра або за три місяці", – каже Барабаш.

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Водночас гендиректор "Філіп Морріс Україна" позитивно оцінив окремі напрацювання в податковій політиці, які гарантували стабільність для бізнесу – зокрема, 7-річний план підвищення акцизів на тютюнову продукцію, який діяв з 2017 року.

"Ми розуміємо, що бюджету потрібні гроші через війну, тому ми просили дати бізнесу передбачуваність, зробити календар на наступні роки, а далі дотримуватися його. Тому урядовий законопроєкт з планом поступового підняття акцизів до 2028 року ми підтримали, тим більше, що це гармонізація з Євросоюзом", – пояснив топменеджер.

Він також зазначив, що законопроєктом №11090 передбачені і "європейський рівень ставок, а також і норма про те, що ставки на різні тютюнові вироби будуть різними, як у ЄС. Бо Україна на сьогоднішній день єдина країна на європейському континенті, де ставки на ТВЕНи і на сигарети однакові".

Барабаш зауважив, що компанія підтримала цей законопроект попри те, що він передбачає переведення акцизних ставок з гривні у євро – а це додаткові валютні ризики для виробника. Але і в податковій сфері трапляються непередбачувані кроки – адже зараз, під час підготовки до другого читання, до законопроєкту намагаються зміни, передбачивши додаткове підвищення відсоткової (адвалорної) ставки акцизу.

"Це буде вибір між або продовжувати і збільшувати інвестиції, або починати потихеньку їх скорочувати – те, що називається деінвестування", – спрогнозував гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Він нагадав, що цього року компанія інвестувала понад $30 млн у нову фабрику на Львівщині.

"Дві лінії працюють, третя лінія встановлюється і ще дві лінії вже приїхали, будуть встановлені до січня 2025 року. Але якщо ми побачимо сценарій, коли через податкові зміни ми будемо вимушені піднімати ціни до 150, 200, 250 гривень, а боротьба з нелегальним ринком буде як раніше "крок вперед – два назад", то ці п'ять ліній нам не потрібні. Навіщо нам ці лінії встановлювати?" – пояснив Барабаш.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року компанія "Філіп Морріс Україна" сплатила до державного бюджету 23,9 млрд грн податків від продажу власних брендів, що на 6 млрд грн (або 33,5%) більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. 

"Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2023 році компанія сплатила в Україні понад 30 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія вимушена була призупинити роботу фабрики на Харківщині через безпекові ризики для працівників. У травні 2024 року Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн.

Автор: 

акциз (280) інвестиції (1517) податки (2393) тютюн (331) інвестори (300) Новини компаній (3316) Philip Morris (52)


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Топ коментарі
+8
Цей гєтьманцев краще б тероризував налогами гральний бізнез, в якому він в долі, та кришує, а не легальні табачні фабрики з іноземними інвестиціями. Або так же активно вводив податки на предмати розкоші! Кацапський Підар, одним словом! 🤬
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15.11.2024 14:19
+4
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15.11.2024 13:50
+4
На гроші "білих виробників - "чорним" виробникам ***** на бюджет.
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15.11.2024 14:11
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15.11.2024 13:46 Відповісти
Как раз таки ФМ работает вчистую-вбелую.
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15.11.2024 15:13 Відповісти
А чого б і не працювати? там доходність 400-500%. Золото добувати менш вигідно.
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15.11.2024 16:23 Відповісти
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15.11.2024 13:50 Відповісти
Я не Філіп Моріс-
Я зразу посилаю всіх...

Доконанний мій стих...

Я не Потвора...
Яка повторюї всіх...
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15.11.2024 14:09 Відповісти
На мізерні доходи бідних виробників сигарет спокусились?
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15.11.2024 13:56 Відповісти
На гроші "білих виробників - "чорним" виробникам ***** на бюджет.
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15.11.2024 14:11 Відповісти
а що, манцЕв Геть , не може накуритися ?
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15.11.2024 14:08 Відповісти
Цей гєтьманцев краще б тероризував налогами гральний бізнез, в якому він в долі, та кришує, а не легальні табачні фабрики з іноземними інвестиціями. Або так же активно вводив податки на предмати розкоші! Кацапський Підар, одним словом! 🤬
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15.11.2024 14:19 Відповісти
Йдіть ***** зі своїми цигарками і айкосами, в себе в Швейцарії продавайте.
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15.11.2024 15:02 Відповісти
а 30-40 мільярдів ти до бюджету перерахуєш?
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15.11.2024 16:07 Відповісти
всі бросять палити і витратять ті гроші наприклад на пиво. і ці податки перерахують Оболонь з Львівським. Чи ви думаєте, шо ті гроші ніхто не витратить?
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15.11.2024 16:21 Відповісти
Палити ніхто не кине........ Тільки розквітне чорний ринок.
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15.11.2024 16:31 Відповісти
Ну от і добре. Контрафактники хоч і не платять податків, але гроші залишаються в країні. Вони їх витратять всередині країни і всі ті податки всеодно підуть до державного гаманця. А ФМ заплатить якісь відсотки податків, а основну частину виведе з країни як прибуток.
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15.11.2024 16:37 Відповісти
Я кинув рік тому. Пишіть за себе, а не за всіх.
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15.11.2024 16:53 Відповісти
Я теж. І одна з причин - $100 на місяць це $1200 на рік, тобто нормальна така відпустка.
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17.11.2024 12:15 Відповісти
Люди все одно ці гроші витратять. Можливо навіть на щось корисне.
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15.11.2024 16:55 Відповісти
більше, бо ще ж пенсії не треба платити тим, хто вмирає в 60 років від інфарктів і раків.
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17.11.2024 12:16 Відповісти
Во-во! Йдіть ... зі своїми цигарками і айкосами, а ми будемо палити отруйний самопал з підпільного цеху.
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15.11.2024 17:50 Відповісти
А вообще курить - здоровью вредить.
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15.11.2024 15:14 Відповісти
Банда Зеленського-Гетьманцева - це постійний не прогнозований хаос - так що гроші та інвестори будуть і надалі з України втікати.
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15.11.2024 15:27 Відповісти
На жаль, в Україні ніколи не було послідовної, зрозумілої стратегії у цій сфері Джерело: https://biz.censor.net/n3520127
******
Ніколи цього не було знову те саме).
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15.11.2024 15:52 Відповісти
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15.11.2024 15:59 Відповісти
Ох-ох! перестануть цигарки продавати? Налякали їжака голою сракою. Українські контрафактники можуть повністю замістити їх на ринку і ніхто не помітить різниці.
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15.11.2024 16:20 Відповісти
Мені їх не шкода.
Труїти націю нікотином і казати які внесків вона робить в їхнє майбутнє. Це все одно що казати помираючому що він буде завжди нагодований чи осматику обіцяти чисте повітря і знижку на інголятори.
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15.11.2024 16:38 Відповісти
поганий приклад для інших інвесторів, наочна ілюстрація владної діяльності
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15.11.2024 16:58 Відповісти
Цей "філіпс бєломоріс" знайшов тиху гавань в Україні ,купивши в свій час кого треба. Бо там звідки вони, такі податки ,що про прибутки можна забути.
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15.11.2024 17:10 Відповісти

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