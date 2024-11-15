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Фінансова допомога від партнерів від початку великої війни перевищила 100 мільярдів: Мінфін оновив дані

доллар

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $100,79 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $27,24 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд, а у 2022 році – $31,1 млрд.

У пресслужбі Мінфіну зауважили, що $33,7 млрд або понад 33% від загального обсягу Україна залучила у грантовій формі, ці кошти не потрібно повертати. Інша частина зовнішнього фінансування була надана Україні у вигляді кредитів на пільгових умовах.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

  • Європейський Союз – $13,05 млрд;
  • США – $5,25 млрд;
  • МВФ – $4,19 млрд;
  • Японія – $2,13 млрд;
  • Канада – $1,76 млрд;
  • Велика Британія – $0,52 млрд;
  • Норвегія – $0,3 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку ($13,56 млрд в еквіваленті), на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 15 листопада залучено $40,8 млрд.

Джерела фінансування державного бюджету у 2024 році

Як повідомлялося, у 2023 році до державного бюджету України надійшло $42,6 млрд зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами фінансової допомоги минулого року був ЄC ($19,7 млрд, пільгове фінансування) та США ($11 млрд, гранти).

Автор: 

держбюджет (1565) держборг (1083) кредит (3266) Мінфін (2916)


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якщо рашист на армію в рік витрачає біля 100 млрд ,то 100 млрд ,на майже три роки війни .не так вже і густо.Але й за це їм под'яка
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15.11.2024 15:00 Відповісти
Це тільки фінансова допомога, тобто гроші які бездарно проїли, злили в дірру торг.балансу і банально розтягли по карманах.
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15.11.2024 15:09 Відповісти
Зі зброєю, по їхнім тільки їми сформованими цінами близько 240 млрд. Це величезні кошти. Але вони також включають гроші витрачені на українських біженців, якісь кошти на переозброєння,тому скільки реально зайшло в Україну важко зрозуміти. Але і близько не 240, менше набагато.
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15.11.2024 16:47 Відповісти
Дякуємо справжнім друзям України.
Але пані і панове з цивілізованих країн - необхідно щоденно і щонічно контролювати банду Зеленського. Бо таке враження, що більшу частину тих грошей Зе-банда просто вкрала.
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15.11.2024 15:50 Відповісти
Мало! Це крихти! Більше, більше треба!!!
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16.11.2024 14:23 Відповісти

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