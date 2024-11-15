Фінансова допомога від партнерів від початку великої війни перевищила 100 мільярдів: Мінфін оновив дані
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $100,79 млрд для фінансування видатків державного бюджету.
Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $27,24 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд, а у 2022 році – $31,1 млрд.
У пресслужбі Мінфіну зауважили, що $33,7 млрд або понад 33% від загального обсягу Україна залучила у грантовій формі, ці кошти не потрібно повертати. Інша частина зовнішнього фінансування була надана Україні у вигляді кредитів на пільгових умовах.
Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:
- Європейський Союз – $13,05 млрд;
- США – $5,25 млрд;
- МВФ – $4,19 млрд;
- Японія – $2,13 млрд;
- Канада – $1,76 млрд;
- Велика Британія – $0,52 млрд;
- Норвегія – $0,3 млрд.
З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку ($13,56 млрд в еквіваленті), на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 15 листопада залучено $40,8 млрд.
Як повідомлялося, у 2023 році до державного бюджету України надійшло $42,6 млрд зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами фінансової допомоги минулого року був ЄC ($19,7 млрд, пільгове фінансування) та США ($11 млрд, гранти).
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Але пані і панове з цивілізованих країн - необхідно щоденно і щонічно контролювати банду Зеленського. Бо таке враження, що більшу частину тих грошей Зе-банда просто вкрала.