Фінансова допомога від партнерів від початку великої війни перевищила 100 мільярдів: Мінфін оновив дані

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $100,79 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $27,24 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України. У 2023 році Україна отримала $42,5 млрд, а у 2022 році – $31,1 млрд.

У пресслужбі Мінфіну зауважили, що $33,7 млрд або понад 33% від загального обсягу Україна залучила у грантовій формі, ці кошти не потрібно повертати. Інша частина зовнішнього фінансування була надана Україні у вигляді кредитів на пільгових умовах.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

Європейський Союз – $13,05 млрд;

США – $5,25 млрд;

МВФ – $4,19 млрд;

Японія – $2,13 млрд;

Канада – $1,76 млрд;

Велика Британія – $0,52 млрд;

Норвегія – $0,3 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку ($13,56 млрд в еквіваленті), на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 15 листопада залучено $40,8 млрд.

Як повідомлялося, у 2023 році до державного бюджету України надійшло $42,6 млрд зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами фінансової допомоги минулого року був ЄC ($19,7 млрд, пільгове фінансування) та США ($11 млрд, гранти).