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Новини
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Уряд змінив керівництво Держтрансбезпеки та Держспецзв’язку

Юрій Мироненко

Кабінет Міністрів змінив керівництво Державної служби з безпеки на транспорті та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Відповідні розпорядження Кабмін ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 15 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, уряд звільнив Євгена Зборовського з посади голови Держтрансбезпеки, призначивши його на посаду заступника голови цієї служби.

Водночас Кабмін призначив новим головою Держтрансбезпеки Микиту Лагуніна, який до останнього часу був заступником голови.

Крім того, Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади голови Держспецзв'язку. Замість нього службу очолить Олександр Потій, який обіймав посаду заступника голови.

Сам Мироненко у своєму зверненні на сайті Держспецз’вязку пояснив, що залишає посаду, бо переходить на роботу у Мінцифри.

Автор: 

Кабмін (7722) звільнення (999) Держспецзв'язок (154) Держспецтрансслужба (4)


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Ну теперка дєло пайдьот!
Вра!
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15.11.2024 13:30 Відповісти
вкрав-дай іншому
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15.11.2024 13:34 Відповісти
Не так розподіл проводиться, а йому натякали
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15.11.2024 14:49 Відповісти
ви як не сідайте - в музиканти ...
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15.11.2024 13:38 Відповісти
Я так розумію, що коли йде війна, то змінювати треба тільки тоді коли керівник йде під суд, а так тільки гірше робите. Я маю не для себе, себе ви не обидете, а для народу України
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15.11.2024 14:48 Відповісти
Коли уряд сформований з тупих виконавців під-ДЄРмака, то його бурхлива діяльність буде зосереджена на змінах кадрів. А не на пошуку та створені преференцій для бізнесу, стимулюванню інвестиційного клімату. Бо для цього треба мати ще й розум крім виконавчої дисципліни аляДєрмак. Ось чого наш Лідор там як риба у ... болоті. Купається від повноти влади й свого авторитету серед раків та головастиків.
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15.11.2024 14:50 Відповісти
чергове пересування ліжок в борделі.
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15.11.2024 15:15 Відповісти

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