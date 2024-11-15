Уряд змінив керівництво Держтрансбезпеки та Держспецзв’язку

Кабінет Міністрів змінив керівництво Державної служби з безпеки на транспорті та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Відповідні розпорядження Кабмін ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 15 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, уряд звільнив Євгена Зборовського з посади голови Держтрансбезпеки, призначивши його на посаду заступника голови цієї служби.

Водночас Кабмін призначив новим головою Держтрансбезпеки Микиту Лагуніна, який до останнього часу був заступником голови.

Крім того, Кабмін звільнив Юрія Мироненка з посади голови Держспецзв'язку. Замість нього службу очолить Олександр Потій, який обіймав посаду заступника голови.

Сам Мироненко у своєму зверненні на сайті Держспецз’вязку пояснив, що залишає посаду, бо переходить на роботу у Мінцифри.