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Кабмін затвердив порядок виплати "тисячі від Зеленського"

гривня,тисяча

Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації проєкту, який передбачає виплату кожному українцю по 1000 гривень на виконання ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити", – написав Шмигаль.

Він зауважив, що програма стосуватиметься не лише дорослих, але й дітей, тому уряд визначив, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

За словами Шмигаля, кошти можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, а також перерахувати на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерських фондів.

Читайте також: У бюджетному комітеті Ради назвали джерело коштів на виплату "тисячі від Зеленського". Це не кошти партнерів (оновлено)

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році. 

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші

Автор: 

Зеленський (2498) Кабмін (7722) Денис Шмигаль (1473) єПідтримка (67)


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Топ коментарі
+26
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15.11.2024 13:44
+19
Звичайний підкуп і не інакше, а що це гроші чи гречка, не має значення.
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15.11.2024 13:26
+19
От що цікаво! Залишки коштів фондів Мінсоцу! Добре Зе! піариться за бюджетний рахунок..це означає, що хтось неотримав засобів реабілітації, засобів гігієни, або путівок..або просто померло багато..залишки просто так не виникають..

Замість того, щоб прийняти рішення й закупити тих самих дронів чи витратити на щось реально потрібне - вони гроші роздають..ще й сп@здять половину..
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15.11.2024 13:35
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15.11.2024 13:14 Відповісти
Тепер точно бідності кінець!
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15.11.2024 13:25 Відповісти
Хрипатий казав, що ми всі президенти, тепер хоче цією подачкою замазати всіх в крадівництві бюджету
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15.11.2024 14:29 Відповісти
просто выборы скоро, прогрев начат ... и учителям по 1000 добросили
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15.11.2024 16:49 Відповісти
Епохі бідності😩😢🤑
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15.11.2024 14:54 Відповісти
коли юлька давала по 1000 грн це були гроші моя мати за нихрозрахувалась за ЖКХ за 1,5роки а зараз навіть за місяць не вистаче а вартість лікив
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15.11.2024 13:40 Відповісти
То було 180 доларів.А зараз 24 долари.
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15.11.2024 13:59 Відповісти
Юліну і вітіну тисячу давали вкладникам совєтського Сбєрбанка готівкою ,а зєліну тисячу ,якщо в тебе немає смартфона з гівнодією ( а у більшості пенсіонерів звичайні мобілки ) хрін отримаєш ,так що зєліну тисячу не отримаєть більшість українців , а тепер вгадайте кому вона піде в кар
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15.11.2024 16:21 Відповісти
Так, де можна отримати мої $24?
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15.11.2024 14:05 Відповісти
із 1-го грудня не факт, що буде 24...
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17.11.2024 09:33 Відповісти
Ех....
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17.11.2024 15:55 Відповісти
Ну що це таке?

> У такому випадку на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
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15.11.2024 13:15 Відповісти
Хлопці ну це нецікаво. Треба зробити так: хто зарегався в дії і в резерві - отримує одну тисячу, хто зразу достроково проголосував за притулу - дві, а вчителі - плюс 200 гривень і молоко бо в сексробітників шкідлива робота.
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15.11.2024 13:16 Відповісти
за яку прітулу, довбойоб? ти вже прімєлькался!
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15.11.2024 22:55 Відповісти
Звичайний підкуп і не інакше, а що це гроші чи гречка, не має значення.
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15.11.2024 13:26 Відповісти
Та безвідмовно працює вже більш як 30 років.
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15.11.2024 15:05 Відповісти
Я б сказав би тупий підкуп ,бо хто дійно потребує тієї тисячі у тих немає смартфонів ,а багатіям та тисяча до одного місця ,
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15.11.2024 16:25 Відповісти
а какое значение откуп- **********, человек хоть тысячу получит,а не кагал сожрет
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16.11.2024 13:02 Відповісти
Ліки мені ще рано, книжки в мене є, автобусами не подорожую. Витрачу на комуналку.
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15.11.2024 13:29 Відповісти
Навіть про походження грошей брешете, "щедрі" ви наші...
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15.11.2024 13:34 Відповісти
Непрямий підкуп?
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15.11.2024 13:35 Відповісти
От що цікаво! Залишки коштів фондів Мінсоцу! Добре Зе! піариться за бюджетний рахунок..це означає, що хтось неотримав засобів реабілітації, засобів гігієни, або путівок..або просто померло багато..залишки просто так не виникають..

Замість того, щоб прийняти рішення й закупити тих самих дронів чи витратити на щось реально потрібне - вони гроші роздають..ще й сп@здять половину..
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15.11.2024 13:35 Відповісти
"...виплати витратять https://biz.censor.net/news/3517014/minekonomiky_poyasnylo_zvidky_vizmut_groshi_na_1000_gryven_dlya_kojnogo, які не встигають освоїти до кінця року"
мені завжди подобалось оте слово "освоїти"))
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15.11.2024 13:39 Відповісти
Так вони швидко "освоять " ту тисячу в свої кармани.
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15.11.2024 16:26 Відповісти
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15.11.2024 13:44 Відповісти
Жити без кацапів не може.
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15.11.2024 15:08 Відповісти
Перепис населення....
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15.11.2024 13:45 Відповісти
Тепер, кожен українець, купить яхту.
Тільки маленьку іграшкову.
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15.11.2024 13:45 Відповісти
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15.11.2024 13:56 Відповісти
Ще один жити без кацапів не може.
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15.11.2024 15:09 Відповісти
Дію по любому прив'яжуть.Хоча спокійно можна було просто на картки перекинути,якщо вже на те пішло.Чи разом до пенсії добавити.
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15.11.2024 14:00 Відповісти
Багато разів писалось, що ця тисячка - це наживка для тих, хто ще не закачав у свій фінансовий смартфон шпигунський застосунок під назвою "Дія".
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15.11.2024 14:05 Відповісти
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15.11.2024 14:11 Відповісти
І Баканову також?
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15.11.2024 14:58 Відповісти
Це все підкуп і оцифровування майбутніх виборців ЗЄлі, таксамо як і Дія.
Хто візьме цю подачку з рук зелені , той за неї вже практично проголосував. Вже.

І на вибори вже може не йти.

Як би мені не було скрутно, не візьму приманку з рук аферистів. Тисяча нічого не змінить у моєму житті, а совість моя буде чиста.
Мені не буде соромно пред моїми дітьми і внуками
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15.11.2024 14:25 Відповісти
беріть та переадресовуйте на благе діло, відстріл дЄрмака чи віслюка...
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16.11.2024 20:21 Відповісти
Пройшовши процедуру взяття цієї тисячі, ви вже будете незалежно від вашого бажання виборцем ЗЄ

Не візьму я цієї подачки.
А ЗСУ й так доначу

З отриманням цієї подачки, вас зразу занесуть у список виборців зелених аферистів
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17.11.2024 12:48 Відповісти
члін їм, а не такий козак як я ... Не маю жодних додатків "Є зебіл" чи "дюрка Дія", значить і члін отримаю, на це віслюки й розраховують.
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17.11.2024 12:57 Відповісти
Будь яка інформація, записана в ячейки будь-якої бази даних правиться ручками на раз-два.

За бажання можна навіть автоматизувати процес. Адміністраторам баз даних - «велике вітання».

В первый месяц войны была создана официальная платформа для объединения волонтерских и государственных инициатив https://spivdiia.org.ua/ «СпівДія» .

При поддержке офиса президента и профильных министерств. Откройте и посмотрите - это сайт будущей партии, которая может стать базовой в Блоке Владимира Зеленского «Дія»
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15.11.2024 14:31 Відповісти
Спочатку М. Федоров та його особисте міністерство створили додаток Дія. Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.

Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн»

ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.


Дія-Сіті - це взагалі окрема особиста імперія Федорова всередині України.
Вона буквально (!) не підпорядковується законам України, живе за власними «поняттями», а її «резиденти» заброньовані від мобілізації.

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15.11.2024 14:34 Відповісти
Цей Фьодоров зі самого спочатку мені не подобався, але програмери на нього трохи не молилися як на самого прогресивного міністра, а чим був поганий попередній Нєфьодов??? бо на секс вечірку попав, не в ті двері?... нічого не нагадує?
А що той в корупції не був помічений, а цей як у сипучі піски в неї погружається і розповідає, що випадково вступив?!?!
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16.11.2024 16:44 Відповісти
У листах від Мінцифри може бути вірус: Інформатор перевірив на собі https://informator.ua/uk/u-listah-vid-mincifri-mozhe-buti-virus-informator-pereviriv-na-sobi

Інформатор надіслав запит до Міністерства цифрової трансформації, а відповіді на нього тричі видалив антивірус на комп'ютері у Мінцифри
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16.11.2024 20:27 Відповісти
Цікаво...
Але виглядає так, що мінцифри намагаються зламати редакцію, підкинувши бекдор.
Чи це все ж, там дійсно одні невігласи працюють
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17.11.2024 09:09 Відповісти
усі зебіли- це відверті вороги, безпринципні крадії, манкурти та запроданці... І тільки під цим кутом зору все в їхніх діях стає зрозумілим.
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17.11.2024 09:18 Відповісти
Якось це дивно. Чи вибори наближаються? Особисто я, в ці ігри, грати не збираюсь.
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15.11.2024 14:55 Відповісти
Зеленський на підкуп виборців такими виплатами по 1000 направить з бюджета близько 35-40 мільярдів гривень замість того, щоб направити їх на захист України від ворога!!!
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15.11.2024 16:05 Відповісти
Как собаке кость,не наесться.
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15.11.2024 16:10 Відповісти
Закликаю всіх громадян ціеї країни перерахувати ці кошти на оборону війсковим бо в нас президент, якого ви обрали, недоумок, чи зрадник бо робить весь час дурниці не на користь держави.
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15.11.2024 16:20 Відповісти
якщо ця опція взагалі буде доступна...
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17.11.2024 09:03 Відповісти
Ініціатива буби гроші з бюджету в воюючій країні Чи мізків нема, чи користуватися ними не навчився
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15.11.2024 16:30 Відповісти
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15.11.2024 18:05 Відповісти
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15.11.2024 18:12 Відповісти
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15.11.2024 18:14 Відповісти
Це дно чи ще ні? Бюджетних близько 40 млрд. гривень (~1 млрд. доларів) країни, що воює, на піар "95-кварталу" ...
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15.11.2024 18:29 Відповісти
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15.11.2024 18:31 Відповісти
Рояль називається "Україна"...
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17.11.2024 05:54 Відповісти
30 серебренників від наркомана зебілам
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15.11.2024 21:03 Відповісти
Цей підкуп стався на фоні скандалу з МСЕКом..отже держава хоче дати пряника щоб люди забули про прокурорів суддів чиновників які нізах получають пенсію 65000 причому залишаються на основній роботі
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16.11.2024 06:12 Відповісти
Він переживає, що мсеки й прокурори помруть з голоду й не проголосують за нього.
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16.11.2024 13:02 Відповісти
найвеличніший роздає бюджетні гроші, а пенсіонери вчора 15,11,2024 року не отримали пенсії.
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16.11.2024 08:33 Відповісти
Я отримала.
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16.11.2024 10:43 Відповісти
Ви люди скидуйтесь на дрони, авто й усе інше, чого недостає бійцям, а я, президент, буду піаритись, роздаючи 1000 усім кому треба й кому не треба. Уй обок!
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16.11.2024 13:00 Відповісти
Там дуже багато зайців уб'ють цією тисячею якщо народ поведться.І то не щедрість
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16.11.2024 14:42 Відповісти
взагалі виглядає як перевірка на вшивість.. я й ковідну не хотів брати, а потім як НАКІНЕЦЬ можна було перевести на рахунки ЗСУ, я її оформив та перекинув... банк лоханувся (дав збій), двічі скинув...
я -- двічі перевів на ЗСУ
За що тримав штрафа від банка -- 12грн
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16.11.2024 16:48 Відповісти
На 1000 куплю Рошену
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16.11.2024 17:23 Відповісти
таку Рошену?
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16.11.2024 20:30 Відповісти
Чую скоро якісь вибори...
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16.11.2024 21:33 Відповісти
Скоріше б вже...
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17.11.2024 05:58 Відповісти
ага.. а списик кандидатів як виглядатиме?
1. найвеличніший найпотужніший
2. єрмак
3. проти всіх, нехай залишається попередній

?
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17.11.2024 10:38 Відповісти
у полтаві в працівника казначейства виявили 60 млн долл і кучу родичів в *********** . так йому теж 24 доллара дадуть чи пропустять в списку ..благодєтєлі.. з жопи
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17.11.2024 07:17 Відповісти
Залюбки перерахую цю 1000 для ЗСУ, але є великі сумніви що зебобіки та ділки від армії не розварують!!!
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17.11.2024 17:46 Відповісти

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