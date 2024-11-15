Кабмін затвердив порядок виплати "тисячі від Зеленського"
Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації проєкту, який передбачає виплату кожному українцю по 1000 гривень на виконання ініціативи президента Володимира Зеленського.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.
"За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити", – написав Шмигаль.
Він зауважив, що програма стосуватиметься не лише дорослих, але й дітей, тому уряд визначив, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.
За словами Шмигаля, кошти можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, а також перерахувати на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерських фондів.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші
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> У такому випадку на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Замість того, щоб прийняти рішення й закупити тих самих дронів чи витратити на щось реально потрібне - вони гроші роздають..ще й сп@здять половину..
мені завжди подобалось оте слово "освоїти"))
Тільки маленьку іграшкову.
Хто візьме цю подачку з рук зелені , той за неї вже практично проголосував. Вже.
І на вибори вже може не йти.
Як би мені не було скрутно, не візьму приманку з рук аферистів. Тисяча нічого не змінить у моєму житті, а совість моя буде чиста.
Мені не буде соромно пред моїми дітьми і внуками
Не візьму я цієї подачки.
А ЗСУ й так доначу
З отриманням цієї подачки, вас зразу занесуть у список виборців зелених аферистів
За бажання можна навіть автоматизувати процес. Адміністраторам баз даних - «велике вітання».
В первый месяц войны была создана официальная платформа для объединения волонтерских и государственных инициатив https://spivdiia.org.ua/ «СпівДія» .
При поддержке офиса президента и профильных министерств. Откройте и посмотрите - это сайт будущей партии, которая может стать базовой в Блоке Владимира Зеленского «Дія»
Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн»
ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.
Дія-Сіті - це взагалі окрема особиста імперія Федорова всередині України.
Вона буквально (!) не підпорядковується законам України, живе за власними «поняттями», а її «резиденти» заброньовані від мобілізації.
А що той в корупції не був помічений, а цей як у сипучі піски в неї погружається і розповідає, що випадково вступив?!?!
Інформатор надіслав запит до Міністерства цифрової трансформації, а відповіді на нього тричі видалив антивірус на комп'ютері у Мінцифри
Але виглядає так, що мінцифри намагаються зламати редакцію, підкинувши бекдор.
Чи це все ж, там дійсно одні невігласи працюють
я -- двічі перевів на ЗСУ
За що тримав штрафа від банка -- 12грн
1.
найвеличнішийнайпотужніший
2. єрмак
3. проти всіх, нехай залишається попередній
?