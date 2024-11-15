Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації. Що змінилося?

Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня, встановивши вимоги до зарплати таких співробітників.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути", – написав Шмигаль.

За його словами, відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

"По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", – повідомив Шмигаль.

Він додав, що усі бронювання будуть здійснюватися через "Дію", а всіх працедавців заброньованих працівників щомісяця перевірятимуть на дотримання критеріїв для визнання критично важливими.

"Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", – уточнив Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів до 15 листопада призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

Крім того, можливість бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації на порталі "Дія" призупинили і для тих підприємств, які вже отримали статус критично важливих.

За даними ЗМІ, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Це рішення викликало хвилю критики серед бізнес-спільноти, адже воно не дозволяє підприємствам планувати свою роботу, ставить під заргрозу їх функціонування, а відповідно – надходження податків та економічну безпеку України.