Орбан закликав переглянути енергетичні санкції проти Росії

Європейський Союз повинен переглянути санкції проти Росії, оскільки вони обумовлюють високі ціни на енергоносії, що перешкоджає економічній конкурентоспроможності блоку.

Про це у п'ятницю заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Reuters.

"Ціни на енергоносії необхідно знизити будь-якими способами. Це означає, що санкції потрібно переглянути, тому що за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не будуть нижчими", – сказав Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо.

За підрахунками угорського прем'єра, американські компанії платять за енергоносії лише чверть тієї суми, яку їхні європейські колеги витрачають на газ і електроенергію, і це недолік, який неможливо подолати іншими засобами.

На неформальному саміті минулого тижня лідери Європейського Союзу підписали декларацію про конкурентоспроможність.

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Як повідомлялося, Орбан традиційно намагається блокувати санкції ЄС проти Росії та військову допомогу Україні. У другому півріччі 2024 року Угорщина головує в ЄС. За даними видання Politico, Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично припинити розмови про нові санкції.

За даними Bloomberg, ЄС працює над новим широким пакетом санкцій, але ухвалити його планують лише на початку наступного року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Цей пакет може включати подальші торговельні обмеження, а також підвищення мит на російські сільськогосподарські товари та розширення санкцій проти імпорту скрапленого газу з РФ.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба". На той час Німеччина та Польща вже припинили отримувати російську нафту цим трубопроводом. Але споживачі з Угорщини, Чехії та Словаччини продовжують отримувати російську нафту південною гілкою трубопроводу, що проходить через Україну. Як країни, що не мають виходу до моря, вони отримали виняток із європейських санкцій до кінця 2024 року, за цей час вони мали знайти альтернативу російській нафті.