Російський виробник "Жигулів" відмовився від планів збільшити виробництво у найближчі роки

Рада директорів "АвтоВАЗу" затвердила виробничий план компанії на 2025 рік на рівні поточного року, хоча раніше у російській компанії заявляли про плани значно збільшити випуск автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі уряду РФ за підсумками засідання ради директорів автовиробника під головуванням віцепрем’єра РФ Дениса Мантурова, передає російський Інтерфакс.

"Схвалено інвестиційну програму "АвтоВАЗу" на наступний рік – згідно з планом вона перевищить 45 млрд рублів. Основний обсяг цих коштів піде на реалізацію ДКР за автомобільними проєктами, силовими агрегатами, а також на розвиток потужностей. Затверджений план виробництва на 2025 рік передбачає випуск 500 тис.", – йдеться у повідомленні.

Цього року "АвтоВАЗ" також планує випустити 500 тисяч машин. У червні президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявляв, що у 2025 році обсяги виробництва будуть суттєво вищими, а до 2030 року вони можуть сягнути 1 мільйона автомобілів на рік.

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Як повідомлялося, раніше Соколов закликав російську владу захистити "АвтоВАЗ" від дешевих іномарок з Китаю.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.

"АвтоВАЗ" активно лобіював підвищення утильзбору через конкуренцію з китайськими концернами. У компанії також запевняли, що індексація стимулює іноземних постачальників розміщувати свої виробництва у Росії для часткової компенсації збору.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.