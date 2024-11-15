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Новини
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Російський виробник "Жигулів" відмовився від планів збільшити виробництво у найближчі роки

автоваз

Рада директорів "АвтоВАЗу" затвердила виробничий план компанії на 2025 рік на рівні поточного року, хоча раніше у російській компанії заявляли про плани значно збільшити випуск автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі уряду РФ за підсумками засідання ради директорів автовиробника під головуванням віцепрем’єра РФ Дениса Мантурова, передає російський Інтерфакс.

"Схвалено інвестиційну програму "АвтоВАЗу" на наступний рік – згідно з планом вона перевищить 45 млрд рублів. Основний обсяг цих коштів піде на реалізацію ДКР за автомобільними проєктами, силовими агрегатами, а також на розвиток потужностей. Затверджений план виробництва на 2025 рік передбачає випуск 500 тис.", – йдеться у повідомленні.

Цього року "АвтоВАЗ" також планує випустити 500 тисяч машин. У червні президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов заявляв, що у 2025 році обсяги виробництва будуть суттєво вищими, а до 2030 року вони можуть сягнути 1 мільйона автомобілів на рік.

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Як повідомлялося, раніше Соколов закликав російську владу захистити "АвтоВАЗ" від дешевих іномарок з Китаю.

Уряд Росії вже намагається обмежити імпорт китайських автомобілів: з 1 жовтня зріс так званий утилізаційний збір для імпортних авто зросте на 70-85%. Через це продавці автомобілів в Росії готуються підняти ціни на 5-30%.

"АвтоВАЗ" активно лобіював підвищення утильзбору через конкуренцію з китайськими концернами. У компанії також запевняли, що індексація стимулює іноземних постачальників розміщувати свої виробництва у Росії для часткової компенсації збору.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.

Автор: 

авто (4097) Китай (2097) росія (14103) АвтоВАЗ (83)


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Топ коментарі
+6
Даю набір відповідей на таке питання:

- Чекаєш москалів, шоб вони тобі ВАЗи робили?
- А за кого ти голосував у 19 році?
- Зміни нік на "Тайга", кацапський бот.

Можна ще щось додати, на кшталт "чому не воюєш слимак" і так далі.
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15.11.2024 12:23
+2
Так, дійсно, як тільки вступив на посаду президента Зеленський, так ЗАЗ почав випускати кацапські ВАЗ. З 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів, яка забороняє ввезення на територію України автомобілів російського виробництва. Ця заборона, однак, не поширюється на ввезення комплектуючих, що дозволило оминути її, розгорнувши на заводах ЗАЗу великовузлове складання (SKD-складання -semi knocked-down kit) автомобілів з вже готових агрегатів і вузлів, виготовлених в Росії. Зокрема з 2020 року ЗАЗ почав збирати автомобілі Lada Granta, Lada Largus, Lada Vesta, Lada XRAY та Renault Arkana.
А голосував я не за Зеленського. Ще торкнуся питання постачання на Московію моторів для їх ******** літаків, де з 2020 року з дозволу влади богуслаєв із міста Запоріжжя направив кацапам більше 100 моторів, які встановлені на їх гелікоптери і літаки та скидають КАБи на Запоріжжя і інші міста.
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15.11.2024 12:40
+1
Кацапам пояснили, що штовхнути авто з гірки під крики "Іпать! Сама поєхала!" не є автопілотом.
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15.11.2024 12:16
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Якщо складати ТАЗ-21013, то можна, в принципі, виконати план. Але частина з них повинна бути пофарбована в білий колір
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15.11.2024 12:15 Відповісти
Программа "назад в СССР" выходит на проектную мощность.
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15.11.2024 12:16 Відповісти
Планова економіка)
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15.11.2024 12:24 Відповісти
Кацапам пояснили, що штовхнути авто з гірки під крики "Іпать! Сама поєхала!" не є автопілотом.
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15.11.2024 12:16 Відповісти
А що там з нашими "Тавріями" і "Ланосами", збільшили виробництво?
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15.11.2024 12:17 Відповісти
Даю набір відповідей на таке питання:

- Чекаєш москалів, шоб вони тобі ВАЗи робили?
- А за кого ти голосував у 19 році?
- Зміни нік на "Тайга", кацапський бот.

Можна ще щось додати, на кшталт "чому не воюєш слимак" і так далі.
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15.11.2024 12:23 Відповісти
Так, дійсно, як тільки вступив на посаду президента Зеленський, так ЗАЗ почав випускати кацапські ВАЗ. З 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів, яка забороняє ввезення на територію України автомобілів російського виробництва. Ця заборона, однак, не поширюється на ввезення комплектуючих, що дозволило оминути її, розгорнувши на заводах ЗАЗу великовузлове складання (SKD-складання -semi knocked-down kit) автомобілів з вже готових агрегатів і вузлів, виготовлених в Росії. Зокрема з 2020 року ЗАЗ почав збирати автомобілі Lada Granta, Lada Largus, Lada Vesta, Lada XRAY та Renault Arkana.
А голосував я не за Зеленського. Ще торкнуся питання постачання на Московію моторів для їх ******** літаків, де з 2020 року з дозволу влади богуслаєв із міста Запоріжжя направив кацапам більше 100 моторів, які встановлені на їх гелікоптери і літаки та скидають КАБи на Запоріжжя і інші міста.
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15.11.2024 12:40 Відповісти
О! Ось і відповідь на питання, шо там з Ланосом. Причина завжди є, просто треба постаратися її побачити.
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15.11.2024 12:51 Відповісти
Так, набір відповідей Ваших в попередньому дописі показали, хто чекав кацапів, щоб виробляли ВАЗи на нашому заводі. Прочитали мою відповідь? Так, ВАЗи, а точніше кацапські "жигулі" почали штампувати при Зеленському. Я так розумію, що Ви голосували за нього і за його "слуг"???
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15.11.2024 18:57 Відповісти
Специфічні ви люди, звичайно)
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15.11.2024 22:01 Відповісти
Нащо нам твоє сімейне фото?
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15.11.2024 12:20 Відповісти
Шо будуть згортати віину? - бо як же без " Лад"
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15.11.2024 12:20 Відповісти
То що, ''білих лад'' за всіх ''жмуриків'' не буде?
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15.11.2024 12:33 Відповісти
у да, официалы ушли, зато "серый" импорт расцвел. Дороже, но и выбор несравнимо шире, чем при оф.поставках.
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15.11.2024 12:53 Відповісти
А тепер ще і оф.пос-ки.Японія зняла заборону на поставку малогібридних(не знаю що це таке) авто в Рашку,але там з 10к різних моделей.
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15.11.2024 13:58 Відповісти
по моему на телеге ездить гораздо комфортнее чем на этой груде штампованного железа!
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15.11.2024 12:54 Відповісти
По коліна їхній ваз і кацапи разом з ним.
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15.11.2024 13:18 Відповісти
І це недивно...
У ху*лостані зараз гроби з дерева більш у попиті...)))
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15.11.2024 13:35 Відповісти

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