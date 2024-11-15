Державне "Тернопільобленерго" купило новеньку автівку з масажними сидіннями за 3 мільйони

АТ "Тернопільобленерго" 11 листопада за результатами тендеру уклало угоду з АТ "Таскомбанк" про послуги фінансового лізингу щодо легкового автомобіля.

Загальна вартість угоди становить 3,09 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, обленерго на три роки взяло в лізинг повнопривідний легковий автомобіль Skoda Superb B9 2.0 TSI 7 DSG 4×4 у вищій комплектації L&K 2024 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 2 л потужністю 265 к. с. та автоматичною коробкою передач вартістю 2,2 млн грн. Автомобіль буде в кольорі Ice Tea Yellow Metallic. Постачальником авто вказане ТОВ "Автоцентр-Кременчук-2012".

Комплектація L&K серед іншого передбачає пакет "погані дороги", мультифункціональну камеру, інформаційно-розважальну систему з дисплеєм діагоналлю 13 дюймів, тризонний клімат-контроль, атмосферне освітлення інтер’єру, адаптивний круїз-контроль, звукову систему Canton з 14 динаміками та цифровим еквалайзером, електричне управління та віртуальна педаль для багажника, комфортні сидіння водія і переднього пасажира з регулюванням глибини, вентиляцією та масажем.

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Також тендерна документація передбачала додатковий пакет опцій Family/Business, який включає підголівники ззаду з додатковою функцією, рулонну сонцезахисну шторку на заднє вікно та на вікна задніх дверей, урну для сміття, бічну подушку безпеки ще й ззаду, шторку безпеки та взаємодіючу подушкою безпеки спереду тощо.

У салонах такий автомобіль у цій комплектації без додаткового пакета коштує 2,05 млн грн.

За умовами угоди, обленерго сплатить перший лізинговий платіж у розмірі 625 тис. грн. Загальна сума процентів за договором складає 895 тис. грн. Таким чином, в лізинг ця автівка обійдеться на 41% дорожче від її вартості.

Банк отримав контракт без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Кінцевим бенефіціаром "Таскомбанку" є колишній народний депутат Сергій Тігіпко.

Фірмою-постачальником "Автоцентр-Кременчук-2012" володіють директор Павло Глухов, Сергій Коренев, Юрій Руденко, Максим Остапюк, Владислав Руденко та Сергій Остапюк.

Обов’язки гендиректора "Тернопільобленерго" виконує Володимир Гумен. Пакет у розмірі 51% акцій енергетичної компанії з 2023 року належить державному АТ "Українські розподільні мережі" Міненерго. Ще 25% має кіпрська компанія "Bikontia enterprises limited" із групи Костянтина Григоришина.