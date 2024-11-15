БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2478 відвідувачів онлайн
Новини
2 483 13

Державне "Тернопільобленерго" купило новеньку автівку з масажними сидіннями за 3 мільйони

Skoda Superb

АТ "Тернопільобленерго" 11 листопада за результатами тендеру уклало угоду з АТ "Таскомбанк" про послуги фінансового лізингу щодо легкового автомобіля.

Загальна вартість угоди становить 3,09 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, обленерго на три роки взяло в лізинг повнопривідний легковий автомобіль Skoda Superb B9 2.0 TSI 7 DSG 4×4 у вищій комплектації L&K 2024 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 2 л потужністю 265 к. с. та автоматичною коробкою передач вартістю 2,2 млн грн. Автомобіль буде в кольорі Ice Tea Yellow Metallic. Постачальником авто вказане ТОВ "Автоцентр-Кременчук-2012".

Комплектація L&K серед іншого передбачає пакет "погані дороги", мультифункціональну камеру, інформаційно-розважальну систему з дисплеєм діагоналлю 13 дюймів, тризонний клімат-контроль, атмосферне освітлення інтер’єру, адаптивний круїз-контроль, звукову систему Canton з 14 динаміками та цифровим еквалайзером, електричне управління та віртуальна педаль для багажника, комфортні сидіння водія і переднього пасажира з регулюванням глибини, вентиляцією та масажем.

Читайте також: Одеський порт купив люксовий мінівен Hyundai за 2,7 мільйона. Раніше такий замовила Нацполіція

Також тендерна документація передбачала додатковий пакет опцій Family/Business, який включає підголівники ззаду з додатковою функцією, рулонну сонцезахисну шторку на заднє вікно та на вікна задніх дверей, урну для сміття, бічну подушку безпеки ще й ззаду, шторку безпеки та взаємодіючу подушкою безпеки спереду тощо.

У салонах такий автомобіль у цій комплектації без додаткового пакета коштує 2,05 млн грн.

За умовами угоди, обленерго сплатить перший лізинговий платіж у розмірі 625 тис. грн. Загальна сума процентів за договором складає 895 тис. грн. Таким чином, в лізинг ця автівка обійдеться на 41% дорожче від її вартості.

Банк отримав контракт без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Кінцевим бенефіціаром "Таскомбанку" є колишній народний депутат Сергій Тігіпко.

Фірмою-постачальником "Автоцентр-Кременчук-2012" володіють директор Павло Глухов, Сергій Коренев, Юрій Руденко, Максим Остапюк, Владислав Руденко та Сергій Остапюк.

Обов’язки гендиректора "Тернопільобленерго" виконує Володимир Гумен. Пакет у розмірі 51% акцій енергетичної компанії з 2023 року належить державному АТ "Українські розподільні мережі" Міненерго. Ще 25% має кіпрська компанія "Bikontia enterprises limited" із групи Костянтина Григоришина.

Автор: 

авто (4097) Тернопіль (71) Prozorro (1736) закупівлі (2586) Тернопільська область (59)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
пережити би це зелене ***.ство.
показати весь коментар
15.11.2024 14:59
+2
От всі хто збирає пожертви на трутеі та инші необхідні речі, зверніться до "Тернопільобленерго" або державної охороної фірми, чи подібних утворень, а не тягнете з людей.
показати весь коментар
15.11.2024 15:14
+1
Ну а чо, Європа башляє на відновлення напівпритомної енергетики, то чого ж правильним пацанам не прибарахлитися?
показати весь коментар
15.11.2024 15:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пережити би це зелене ***.ство.
показати весь коментар
15.11.2024 14:59 Відповісти
От всі хто збирає пожертви на трутеі та инші необхідні речі, зверніться до "Тернопільобленерго" або державної охороної фірми, чи подібних утворень, а не тягнете з людей.
показати весь коментар
15.11.2024 15:14 Відповісти
*трутні
показати весь коментар
15.11.2024 21:33 Відповісти
*охоронної
показати весь коментар
15.11.2024 21:34 Відповісти
Ну а чо, Європа башляє на відновлення напівпритомної енергетики, то чого ж правильним пацанам не прибарахлитися?
показати весь коментар
15.11.2024 15:43 Відповісти
С чогось треба починати відновлення енергетики
показати весь коментар
15.11.2024 17:05 Відповісти
Потрібен ще туалетний йоршик для повної комплектації причому з дроту щоб до гландів пробрало.
показати весь коментар
15.11.2024 17:30 Відповісти
дайте дєнєх, ага..
лімузін купили, молодці...
показати весь коментар
15.11.2024 17:00 Відповісти
Ну чого причепилися, на такий машині добре за кордон бігти, не стидно перед іноземцями. Да і вони бачать на що йдуть їхні гроші
показати весь коментар
15.11.2024 17:03 Відповісти
Це диверсія . Розтрата бюджету у воєнний стан . Чому правоохоронці не заарештували цього керівника ?
показати весь коментар
15.11.2024 17:18 Відповісти
.... чергове дно безвладдя від наших патужних рішал.
показати весь коментар
15.11.2024 18:27 Відповісти
Мало батьки цим гнидам задницю в дитинстві масажували. Може б тоді з них порядні люди вийшли. А так - гниди...
показати весь коментар
15.11.2024 18:47 Відповісти
Зелені істоти спеціально розвалюють Україну і для цього випустила зграю шакалів всіх мастей ТЦКунів, поліцаїв, різних добровольчих помічників поліції та іншої наволочі. Здохніть тварі.
показати весь коментар
15.11.2024 19:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 