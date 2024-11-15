Відомий полтавський забудовник Сірик загинув у ДТП в Тунісі

Колишній депутат Полтавської обласної ради кількох скликань, власник будівельної компанії Novos Development Ігор Сірик загинув у ДТП.

Про це повідомляється на сайті Полтавської облради.

За даними місцевого видання "Полтавщина", аварія сталася у Тунісі – країні на півночі Африки, на узбережжі Середземного моря. Через отримані у ДТП травми підприємець помер у лікарні, Ігорю Сірику було 55 років.

На сайті компанії Novos Development вказано, що у портфелі компанії 8 ЖК, три з них – на етапі будівництва.