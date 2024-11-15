Відомий полтавський забудовник Сірик загинув у ДТП в Тунісі
Колишній депутат Полтавської обласної ради кількох скликань, власник будівельної компанії Novos Development Ігор Сірик загинув у ДТП.
Про це повідомляється на сайті Полтавської облради.
За даними місцевого видання "Полтавщина", аварія сталася у Тунісі – країні на півночі Африки, на узбережжі Середземного моря. Через отримані у ДТП травми підприємець помер у лікарні, Ігорю Сірику було 55 років.
На сайті компанії Novos Development вказано, що у портфелі компанії 8 ЖК, три з них – на етапі будівництва.
Топ коментарі
+26 Підлога Маккартні
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+24 Diesel_Sasha
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+20 Sergei M #570318
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В тому умовному " Монако", може пару сотень багатіїїв. А втекли із України декілька сотень тисяч військовозобов'язаних, при повній моральній підтримці дописувачів " супєрпатріотів".
То хто більший моральний урод, той хто втік із мошною, чи хто просто втік, чи хто не ще встиг поки втекти, але підтримує рядових втікачів?
Або замерзнути у лісі,
Або розбитися в Тунісі,
Кордон закрили кровосісі
а Україну нехай гої захищають
інвалідність, то прокурорська тєма.
бізники, зазвичай, або волонтери, або перевізники.
"Партнери" підхоплять
знаменобабло, що випаде з рук "бійця", який загинув.
Вот что мешает сейчас любому х#ю с горы подкатить к наследникам и сказать что папа задолжал нную сумму... Папины связи? Так кому он дохлый нужен
А скільки у "портфелі" фортифікаційних споруд?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"
Як він виїхав з України?
щоби на нього не розраховували 🙁
от він і виїхав у службове відрядження
назавжди , таке буває)