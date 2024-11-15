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Відомий полтавський забудовник Сірик загинув у ДТП в Тунісі

Відомий полтавський забудовник Ігор Сірик загинув у ДТП в Тунісі

Колишній депутат Полтавської обласної ради кількох скликань, власник будівельної компанії Novos Development Ігор Сірик загинув у ДТП.

Про це повідомляється на сайті Полтавської облради.

За даними місцевого видання "Полтавщина", аварія сталася у Тунісі – країні на півночі Африки, на узбережжі Середземного моря. Через отримані у ДТП травми підприємець помер у лікарні, Ігорю Сірику було 55 років.

На сайті компанії Novos Development вказано, що у портфелі компанії 8 ЖК, три з них – на етапі будівництва.

Автор: 

ДТП (63) Полтава (118) будівництво (2221) Туніс (8) Полтавська область (126)


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Топ коментарі
+26
Ти можеш потонути в Тисі,
Або замерзнути у лісі,
Або розбитися в Тунісі,
Кордон закрили кровосісі
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15.11.2024 12:35
+24
а як він очутився в Тунісі, якщо зечмо закрив кордони і забаронив виїзд чоловікам?
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15.11.2024 12:17
+20
О, в туніському батальйоні втрата.
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15.11.2024 12:15
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О, в туніському батальйоні втрата.
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15.11.2024 12:15 Відповісти
Сльози мєшают мне гаваріть ... Батальйон Монако постігла непоправімая утрата...
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15.11.2024 12:57 Відповісти
Ну дуже свіжий жарт про " батальон Монако". Ви ще скільки років будете із того сміятися?
В тому умовному " Монако", може пару сотень багатіїїв. А втекли із України декілька сотень тисяч військовозобов'язаних, при повній моральній підтримці дописувачів " супєрпатріотів".
То хто більший моральний урод, той хто втік із мошною, чи хто просто втік, чи хто не ще встиг поки втекти, але підтримує рядових втікачів?
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15.11.2024 16:21 Відповісти
Монопінісуарно. Хоть поржем- це е ж ваша приказка.
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15.11.2024 16:24 Відповісти
Чія ваша? На роісії у вас карло- пуцькіна також із такою приказкою вибирали?
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15.11.2024 16:33 Відповісти
Ти забув з якою приказкою вибирав зе? Дурбецало
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21.11.2024 22:43 Відповісти
а як він очутився в Тунісі, якщо зечмо закрив кордони і забаронив виїзд чоловікам?
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15.11.2024 12:17 Відповісти
Тису переплив
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15.11.2024 12:26 Відповісти
Ти можеш потонути в Тисі,
Або замерзнути у лісі,
Або розбитися в Тунісі,
Кордон закрили кровосісі
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15.11.2024 12:35 Відповісти
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15.11.2024 13:06 Відповісти
55 років, а вже виїзний

а Україну нехай гої захищають
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15.11.2024 12:24 Відповісти
ви чого? скоріш за все він інвалід, або в нього дружина інвалід, або тато з мамою..., ви ж розумієте, маючи такі гроші й не маючи інвалідності, це якось навіть дивно...
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15.11.2024 12:30 Відповісти
нєнє.
інвалідність, то прокурорська тєма.
бізники, зазвичай, або волонтери, або перевізники.
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15.11.2024 12:53 Відповісти
Здохло тай крейсер "Москва" з ним ! Хоть це добре.
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15.11.2024 12:31 Відповісти
Від долі не втечеш
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15.11.2024 12:32 Відповісти
То що забудови накрилися?
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15.11.2024 12:36 Відповісти
Ні в якому разі!
"Партнери" підхоплять знамено бабло, що випаде з рук "бійця", який загинув.
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15.11.2024 12:51 Відповісти
!!!!!!100!!!!!!
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15.11.2024 13:03 Відповісти
Загинув за Україну👍
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15.11.2024 12:40 Відповісти
Вот так, думаешь уже весь в шоколаде, наворовался на три поколения вперёд, а тут какой-то араб не уступает дорогу и сельский врач не знает что делать и ты жмуриться, бизнеса элементарно отнимаются партнёрами или просто активными элементами, и дети которые не научились и яйца сварить до 30 лет остаются ни с чем, или даже с долгами.
Вот что мешает сейчас любому х#ю с горы подкатить к наследникам и сказать что папа задолжал нную сумму... Папины связи? Так кому он дохлый нужен
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15.11.2024 12:49 Відповісти
здається, десь так було із покійним єрємєєвим (співвласником "вог'а")... ?
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15.11.2024 12:52 Відповісти
"побачить туніс і умєрєть" )
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15.11.2024 12:52 Відповісти
"...у портфелі компанії 8 ЖК, три з них - на етапі будівництва." Джерело: https://biz.censor.net/n3520106

А скільки у "портфелі" фортифікаційних споруд?
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15.11.2024 12:55 Відповісти
Люди всі смертні, як не дивно.
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15.11.2024 12:57 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"
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15.11.2024 13:22 Відповісти
и шо?
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15.11.2024 13:05 Відповісти
На вигляд призовного віку.
Як він виїхав з України?
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15.11.2024 13:07 Відповісти
На тещі одружився, з інвалідністю
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15.11.2024 13:58 Відповісти
кому нужна ця новина??
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15.11.2024 13:08 Відповісти
Його родині і ТЦК ,
щоби на нього не розраховували 🙁
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15.11.2024 13:11 Відповісти
Мабуть у нього є будівництво в Тунісі ,
от він і виїхав у службове відрядження
назавжди , таке буває)
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15.11.2024 13:09 Відповісти
А може у нього там "нєдвіга".
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15.11.2024 13:23 Відповісти
інвалідом напевно був-тому і в тунісі
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15.11.2024 13:34 Відповісти
А може він тепер ібн Махмуд. А зелені інвестори чекатимуть квартир а ЖК?
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15.11.2024 16:27 Відповісти

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