Колишній лідер ринку страхування в Україні остаточно втратив ліцензії і займеться агробізнесом

Страхова компанія "Провідна", яка не змогла відновити дію анульованих Нацбанком ліцензій, змінить назву та основний вид діяльності.

На загальних зборах, запланованих на 19 грудня, акціонери компанії планують перейменувати компанію з "Провідної" в "Провагроінвест", передає Liga.net із посиланням на порядок денний зборів.

Крім того, з видів економічної діяльності КВЕД товариства виключать згадки про страхування, натомість додадуть чотири десятки інших, здебільшого пов'язаних з сільським господарством. Першим КВЕДом буде: "Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур".

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Як повідомлялося, страхова компанія "Провідна" мала 29 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування. У березні 2023 року Нацбанк анулював усі видані компанії ліцензії та виключив її із державного реєстру. "Провідна" намагалася скасувати ці рішення через суд, але безуспішно.

СК "Провідна" багато років була серед лідерів страхового ринку України. За рейтингом Insurance TOP, останніми роками – в першій двадцятці компаній за страховими преміями, а до того – стабільно в першій десятці й навіть першій п'ятірці.

Згідно зі звітністю станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн, вартість активів – 971,69 млн грн, страхові резерви – 462,14 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями – 2,7%.

ПРАТ "СК "Провідна" належить громадянину Словенії Віллему Якобу Вестерлакену. До 2015 року компанія належала російській "Росгосстрах". Її переписали на IIC Ukraine B.V. Вестерлакена, який в 2007-2009 роках був керуючим директором в ТОВ ХК "Росгосстрах" та радником президента компанії.