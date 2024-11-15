США почали розслідування проти Citigroup через зв’язки з російським мільярдером Керімовим, – Bloomberg

ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust – фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова.

У процесі розслідування американськеі правоохоронці вивчають політику Citigroup у сфері протидії відмиванню грошей і запобігання фінансовим злочинам, передає Bloomberg із посиланням на джерело.

Керімов займає 293 місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index із статками близько $9,7 мільярдів. Раніше США конфіскували будинки Керімова та інших російських олігархів.

Агентство зауважує, що в останні роки регулятори вже штрафували Citigroup за недоліки в управлінні ризиками. У липні Федеральна резервна система заявила, що банк не досяг достатнього прогресу у виконанні своїх зобов'язань, взятих у 2020 році, і оштрафувала його на $136 мільйонів.

У самій Citigroup наявність підстав для підозр заперечують.

"Citi прагне вести всі справи з найвищою увагою до відповідності до всіх законів і норм. Водночас ми активно припиняємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти юридичних і регулятивних зобов’язань", – заявили у пресслужбі Citigroup.

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Як повідомлялося, у серпні Генпрокуратура Швейцарії почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. У зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань (SECO) тимчасово заморозив 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).

У 2017 році Керімов був затриманий у Франції через підозру в несплаті податків, проте в 2018 році з нього зняли обвинувачення.

У липні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило пов'язані з Керімовим активи на $1 млрд.

Російський олігарх перебуває під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України.