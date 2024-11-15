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"Відбувся відкат. А точніше – обвал": Обсяги перевезень вантажів через українські порти на Дунаї різко впали

дунай

Обсяги перевезень експортних вантажів з України через порти на Дунаї різко впали після відкриття Українського морського коридору під захистом ЗСУ.

Про це виконуючий обов’язки генерального директора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) Дмитро Москаленко розповів у інтерв'ю Liga.net.

"Коли відкрився морський коридор через порти Одеси, відбувся відкат. А точніше – обвал ринку перевезень з України по Дунаю на Констанцу. Фактично ситуація в регіоні повернулася до довоєнного стану", – сказав Москаленко.

Серед інших факторів падіння перевезень вантажів Дунаєм керівник УДП вказав зниження попиту на українську залізорудну сировину на металургійних підприємствах Центральної та Східної Європи, а також високу конкуренцію з боку європейських перевізників.

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Як повідомлялося, у 2023 році вантажообіг через українські порти на Дунаї сягнув рекордних понад 29 млн тонн, що майже у шість разів більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Водночас значно зросли обсяги перевезення вантажів флотом "Українського дунайського пароплавства". Зокрема, у 2022-2023 роках флот УДП перевіз по 1,8 млн тонн, хоча у 2021 році він перевіз 1,37 млн тонн.

Автор: 

вантажі (1285) Дунай (118) порт (1388) УДП (40) зерновий коридор (196)


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Мзду ОПі ніхто платити не хоче.
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15.11.2024 11:07 Відповісти
так навпаки все повернулося в Одесу, де мзда значно вища
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15.11.2024 11:35 Відповісти
А чому здивуватись? На відміну від Одеси це ще +200км, зупинка на кордоні, дорога швах, 1 полоса в один бік не обігнати, кожного дня ДТП, комегданська година та трансбещпека з режимом праці.
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16.11.2024 20:55 Відповісти

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