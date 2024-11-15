"Укренерго" закликало бізнес збільшити імпорт електроенергії, щоб уникнути відключень

Споживання електроенергії в Україні залишається високим через похолодання, в години максимального споживання вранці та увечері в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Станом на 6:30 п'ятниці, 14 листопада, споживання було на 1,6% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

У компанії зауважили, що вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці.

"Він був на 2,4% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у вівторок, 12 листопада. Це пояснюється застосуванням заходів обмеження потужності для промисловості і бізнесу", – уточнили в "Укренерго".

Водночас імпорт електроенергії в Україну залишається невеликим. Протягом доби він запланований з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 3 039 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 217 МВт.

"Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності", – наголосили в "Укренерго".

В компанії також закликали всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 22:00.

Читайте також: "Хайп і брехня": Галущенко заперечив повернення графіків відключення світла

Як повідомлялося, у середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запровадили обмеження потужності енергопостачання для бізнесу та промислових споживачів. В "Укренерго" це пояснили короткостроковим зниженням потужності маневрової генерації і суттєвим падінням обсягів імпорту електроенергії. Увечері середи обмеження скасували.