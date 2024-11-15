На Закарпатті встановлено 300 МВт потужностей для виробництва електроенергії з альтернативних джерел

На Закарпатті створено 300 МВт потужностей для виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Про це повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на форумі розвитку Re:Open Zakarpattia, передає Укрінформ.

"Станом на листопад 2024 року в області є (потужностей на, – ред.) 300 мегават для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Це і вітер, і сонце, і вода", – розповів Білецький.

За його словами, також уже працює перший із встановлених в горах вітряків в Нижньоворітській територіальній громаді.

"Один вітряк працює і дає 4,8 мегават на годину. Другий на підході – на 5,2 мегавата", – розповів Білецький.

Крім того, в області до кінця року планують запустити потужності газової генерації на 50 МВт.

"Наразі закуплені кілька установок на 20 мегават, процес встановлення відбувається в Сваляві та Ужгороді. Плани ми ставимо такі, що до кінця року має працювати плюс-мінус 50 мегават газової генерації", – деталізував він.

Як повідомлялося, в серпні в Закарпатській області в тестовому режимі запрацювала турбіна потужністю 1,8 МВт вітрової електростанції – перша в цьому регіоні.

Навесні стало відомо, що "Укргазвидобування" розвиватиме геотермальну енергетику на Закарпатті.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.