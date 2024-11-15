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Новини
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У Росії проведуть навчання щодо відключення від світового інтернету

У Росії проведуть навчання щодо відключення від світового інтернету

Влада Росії готується провести чергову серію навчань щодо відключення рунета від світової мережі.

Відповідне попередження підконтрольним організаціям надіслав Центробанк РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, Центробанк Росії попереджає, що під час навчань "відпрацьовуватиметься сценарій відключення доступу до зарубіжного сегменту мережі "Інтернет" на території окремих регіонів".

ЦБ РФ рекомендує кредитним організаціям повідомити Роскомнагляд про "технологічні процеси", яким потрібно зберегти зв'язок зі світовою мережею.

Навчання відбудуться у грудні, підтвердив представник Роскомнагляду. За його словами, відомство збирається перевірити готовність російської інфраструктури забезпечувати доступність усіх сервісів у разі навмисного зовнішнього впливу.

При цьому доступ в інтернет для користувачів обмежуватися не буде: такі навчання відбуваються щорічно, перевіряється робота систем, які залежать від зв'язку із закордонними сервісами, бібліотеками та іншими ресурсами.

Як зазначив представник ринку, вимкнення міжнародного інтернету у певних регіонах технічно можливе: влада Росії має контроль над інтернет-провайдерами і може ввести відповідні заходи для обмеження доступу до міжнародних ресурсів.

Технічно вимикання міжнародного інтернету можна здійснити не лише за допомогою блокування, але шляхом налаштування маршрутизації інтернет-трафіку через внутрішні російські вузли – і в результаті користувачі в регіонах можуть обмежитися доступом лише до ресурсів, що знаходяться на серверах усередині країни.

Інший співрозмовник виданнязазначає, що влада РФ намагатиметься відокремити російський сегмент інтернету, і "це очевидний крок розвитку подій"

"Почалися блокування підмережами у великих хостинг-провайдерів, таких як Hetzner, OVH, DigitalOcean тощо. Там хостилося чимало VPN-сервісів. Тепер із них доводиться з'їжджати", – зауважив він.

На його думку, відключення Росії від інтернету означатиме розрив міжнародних економічних, політичних та культурних зв'язків, по суті чергова "залізна завіса".

"Це означає, що ви не зможете кудись виїжджати за кордон – очевидно, немає сенсу відключати інтернет, якщо можна буде виїжджати за кордон. Це буде крах усього", – додав він.

Попередній раунд навчань із ізоляції рунету Роскомнагляд проводив 4-5 липня 2023 року. Їхні результати були визнані "успішними".

У вересні повідомлялося, що Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени. Так, міжнародна організація ICANN, відповідальна за реєстрацію доменів верхнього рівня (наприклад, .online, .yandex), у новому звіті підтвердила, що заявники зобов'язані дотримуватися санкцій США.

До того стало відомо, що платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження набудуть чинності 12 вересня й торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.

Автор: 

інтернет (1317) росія (14103) відключення світла (598)


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Топ коментарі
+8
Кацапи самі себе від світового інтернету відключать швидше чим світ до цього дозріє.
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15.11.2024 09:10
+4
так хотіли назад в ссср але перетворються на ГУЛАГ
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15.11.2024 10:29
+3
Це просто гарна новина. Ні, краще, що тільки могли вигадати кацапи. Залізний завіс знову впав на одну шосту земної кулі. Ні, навіть не залізнийзавіс а цілий КУПОЛ. З чавуну. Тепер ніхто не проб'є, і не достукається до кацапів. А Захід казав, що прості московіти не повинні страджати від санкцій. Як не від санкцій, то від своїх катів. Яка різниця ! ???
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15.11.2024 09:11
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Кацапи самі себе від світового інтернету відключать швидше чим світ до цього дозріє.
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15.11.2024 09:10 Відповісти
***** втілить в життя стару байку про Чебурнет.

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15.11.2024 09:52 Відповісти
Якби в світі було бажання зробити це ще в 2014 , коли все вже було зрозуміло , не було б ніякої великої війни . А так є надія , що ці придурки самі себе відключать .
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15.11.2024 10:03 Відповісти
Це просто гарна новина. Ні, краще, що тільки могли вигадати кацапи. Залізний завіс знову впав на одну шосту земної кулі. Ні, навіть не залізнийзавіс а цілий КУПОЛ. З чавуну. Тепер ніхто не проб'є, і не достукається до кацапів. А Захід казав, що прості московіти не повинні страджати від санкцій. Як не від санкцій, то від своїх катів. Яка різниця ! ???
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15.11.2024 09:11 Відповісти
Диалог с адекватными должен быть, иначе северная корея расширится до донбасса
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15.11.2024 09:40 Відповісти
будь-який діалог з кацапом має тривати не довше автоматної черги і це єдине спілкування, яке вони розуміють.
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15.11.2024 12:54 Відповісти
І про що з ними спілкуватись?
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15.11.2024 15:23 Відповісти
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15.11.2024 09:49 Відповісти
Після уповільнення ютубу, кацапами смердіти там менше не стало.
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15.11.2024 10:09 Відповісти
так дійсно на расеї сповільнюють роботу інтернета, мені родич казав, та й ще нема пакета безлім інтернета, максімум 15 Гб
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15.11.2024 10:12 Відповісти
Це часом не про мобільний інтернет йдеться?
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15.11.2024 15:24 Відповісти
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15.11.2024 10:19 Відповісти
так хотіли назад в ссср але перетворються на ГУЛАГ
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15.11.2024 10:29 Відповісти
Кажуть що назва буде ху...ла нет. Та буде як у пухляка, на любе запитання відповідати молитвою на ху...ла.
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15.11.2024 10:56 Відповісти
Готуйтеся до "приторможення" і "зриву" Інтернету по усьому світу.....
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15.11.2024 13:38 Відповісти
Після того, як вони відключаться, вони стопроцентово спробують провести диверсії на підводних оптичних кабелях між континентами.
Русні життя не цікаве, якщо вони комусь не наробили лиха!
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15.11.2024 15:27 Відповісти

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