У Росії проведуть навчання щодо відключення від світового інтернету

Влада Росії готується провести чергову серію навчань щодо відключення рунета від світової мережі.

Відповідне попередження підконтрольним організаціям надіслав Центробанк РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, Центробанк Росії попереджає, що під час навчань "відпрацьовуватиметься сценарій відключення доступу до зарубіжного сегменту мережі "Інтернет" на території окремих регіонів".

ЦБ РФ рекомендує кредитним організаціям повідомити Роскомнагляд про "технологічні процеси", яким потрібно зберегти зв'язок зі світовою мережею.

Навчання відбудуться у грудні, підтвердив представник Роскомнагляду. За його словами, відомство збирається перевірити готовність російської інфраструктури забезпечувати доступність усіх сервісів у разі навмисного зовнішнього впливу.

При цьому доступ в інтернет для користувачів обмежуватися не буде: такі навчання відбуваються щорічно, перевіряється робота систем, які залежать від зв'язку із закордонними сервісами, бібліотеками та іншими ресурсами.

Як зазначив представник ринку, вимкнення міжнародного інтернету у певних регіонах технічно можливе: влада Росії має контроль над інтернет-провайдерами і може ввести відповідні заходи для обмеження доступу до міжнародних ресурсів.

Технічно вимикання міжнародного інтернету можна здійснити не лише за допомогою блокування, але шляхом налаштування маршрутизації інтернет-трафіку через внутрішні російські вузли – і в результаті користувачі в регіонах можуть обмежитися доступом лише до ресурсів, що знаходяться на серверах усередині країни.

Інший співрозмовник виданнязазначає, що влада РФ намагатиметься відокремити російський сегмент інтернету, і "це очевидний крок розвитку подій"

"Почалися блокування підмережами у великих хостинг-провайдерів, таких як Hetzner, OVH, DigitalOcean тощо. Там хостилося чимало VPN-сервісів. Тепер із них доводиться з'їжджати", – зауважив він.

На його думку, відключення Росії від інтернету означатиме розрив міжнародних економічних, політичних та культурних зв'язків, по суті чергова "залізна завіса".

"Це означає, що ви не зможете кудись виїжджати за кордон – очевидно, немає сенсу відключати інтернет, якщо можна буде виїжджати за кордон. Це буде крах усього", – додав він.

Попередній раунд навчань із ізоляції рунету Роскомнагляд проводив 4-5 липня 2023 року. Їхні результати були визнані "успішними".

У вересні повідомлялося, що Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени. Так, міжнародна організація ICANN, відповідальна за реєстрацію доменів верхнього рівня (наприклад, .online, .yandex), у новому звіті підтвердила, що заявники зобов'язані дотримуватися санкцій США.

До того стало відомо, що платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження набудуть чинності 12 вересня й торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.