Світовий банк виділить $150 мільярдів на кліматичні проєкти

Світовий банк збирається виділити $150 млрд на фінансування кліматичних проєктів у найближчі 10 років.

Про це заявив віцепрезидент Світового банку з питань сталого розвитку Юрген Фогель на конференції ООН зі змін клімату COP29 в Баку, передає Укрінформ.

"Світовий банк планує виділити $150 млрд на фінансування кліматичних проєктів упродовж найближчих 10 років. Країнам, що розвиваються, потрібно до 2030 року щорічно $2,4 трлн для скорочення викидів вуглекислого газу та підготовки до майбутніх ризиків. Країни, люди, економіки та компанії переживають важкі часи. Тому нам потрібно діяти. Це може бути моє посланням від імені Світового банку", – сказав Фогель.

За його словами, минулого року Світовий банк виділив країнам, що розвиваються, $43 млрд.

"Це одна з найбільших підтримок для країн, що розвиваються, з точки зору фінансування клімату порівняно з іншими фондами. Світовий банк впровадив нові інструменти, такі як умови боргових зобов'язань, які є стійкими до змін клімату. Країни, особливо невеликі острівні держави, справді потребують допомоги, коли стикаються з катастрофами. На даний момент ми маємо угоди з 14 країнами. Ці країни зможуть відкласти або зменшити виплати за боргами, якщо зіткнуться із лихом", – зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що для реалізації цілей Національного плану з енергетики та клімату Україні необхідно понад $40 млрд інвестицій до 2030 року.

У червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року.

На початку жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади державної кліматичної політики". Ухвалення цього закону є одним із зобов'язань перед ЄС за програмою Ukraine Facility Plan, яка передбачає фінансову допомогу для України на загальну суму близько 50 млрд євро.