Податківці почали масово надсилати "листи щастя" українським моделям з OnlyFans, – Forbes
Українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans почали масово отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою сплатити податки з отриманих на цій платформі доходів.
Своєю чергою моделі побоюються кримінального переслідування, адже за виробництво порнографічного контенту в Україні передбачене кримінальне покарання, і планують виїздити за кордон, пише українська редакцій Forbes.
"Знаю про тисячі листів, які ДПС розіслала моделям. Через страх отримати кримінал, деякі хочуть тікати з країни", – розповіла виданню авторка OnlyFans Марія, посилаючись на обговорення в профільному чаті моделей OnlyFans. Вона заробляє на сервісі до $1500 на місяць і теж отримала лист від ДПС.
Опитані виданням моделі вказують на абсурдність ситуації, адже за виробництво контенту для дорослих їх потенційно можуть посадити за ґрати.
Як повідомлялося, на початку вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу")повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.
За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.
Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.
OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.
Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".
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Те, що частина громадян податків не платить, факт. При чому, позиція у них така: нехай спочатку вони почнуть там, на горі, а потім і ми.
але особисто ти продовжуй платити свої гроші вороватим ******-паразитам під назвою "держава", xоч все їм віддай!
Але так вийшло у всьому світі, що заставляють платити усіх.
Дивно інше, що такі речі потрібно пояснувати дорослим людям..
Мене взагалі нервують постійни намагання нашої держави, залазити людям у труси (розказати що куди сувати, чи можно за це брати гроші і скільки віддати державі)
Скоріше за все, податки були нараховані, не "моделям olyfans", а тупо на доходи фізичної особи (по картці), виходячи з надходжень.
Попросили в банків зробити вибірку по карткам, відвідував зарплатні, та соціальні. Можливо навіть попросили вибірку по карткам з іноземними переказами. А якщо знаєш з яких банків/рахунків платить olyfans, то можно з великою долею вірогідності (але не 100%), стверджувати, що відфільтрував моделей olyfans
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Ніби вони не знали і показували свої геніталії дядям не за гроші, а із доброчинності...
Податки?! Які податки?! Ні, не чули...
Те саме скажуть люди, що здають квартири. Всі вони вважають себе "красавчиками", а тих, хто платить податки, лохами.
Адже ті, чиї товари та послуги купує він, теж піднімуть ціни. Так триватиме до тих пір, поки пропозиція не перевищить попит.
Як показали події останніх років, а саме суми вивезених на Захід біженцями коштів, 100 мільярдів євро виведених коштів за межі країни, статки лікарів та розміри хабарів за інвалідність, розміри вкраденої гуманітарки та коштів з бюджету, грошей в українців неміряно, хоч і не у всіх.
До того ж, в банках лежать десятки, якщо не сотні мільярди виплат військовим!
Отже, і податки, і тарифи, і ціни будуть рости!
Так переможемо!
Підараси не знають, куди б ще свого зеленого шмарклявого носа встромити.
То їм дрова заважають, тепер уже й до пісьок доїбалися...
Влада у всій своїй красі, тільки забирати і нічого не віддавати, податки, мита,збори, життя. А що натомість ? Що ця влада зробила для людей ? Може роздала за спрощеною моделю землю яку має право отримати кожен громадянин ? Може якісь виплати з продажу ресурсів ? Що ?
Ексклюзив14.11.2024 15:10
Суддя Верховного Суду України Олександр Волков відсудив з утвореного в результаті судової реформи нового Верховного Суду заборгованість по заробітній платі у розмірі 14 млн 128 тис. грн за 2021 - 2023 роки, коли він фактично не здійснював правосуддя.
Відповідне рішення 27 грудня 2023 року ухвалив Київський окружний адміністративний суд, а Шостий апеляційний адміністративний суд 17 вересня 2024 року залишив без змін. Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердив і сам Олександр Волков.
А от тут Гетьманцеву потрібно звернутись до американського IRS з просьбою перевірки, чи декларує Радвінський прибутки з цього сайту у своїй податковій декларації. Усі прибутки, незалежно від країни де вони були заробленні, ОБОВЯЗКОВО мусять подаватись в податковій декларації мешканців США (чи то громадянин, чи Грін Карт власник). Американці в цьому швидко наведуть порядок, як зробили з Лазаренком