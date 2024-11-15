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Новини Тіньова економіка
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Податківці почали масово надсилати "листи щастя" українським моделям з OnlyFans, – Forbes

гетманцев

Українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans почали масово отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою сплатити податки з отриманих на цій платформі доходів.

Своєю чергою моделі побоюються кримінального переслідування, адже за виробництво порнографічного контенту в Україні передбачене кримінальне покарання, і планують виїздити за кордон, пише українська редакцій Forbes.

"Знаю про тисячі листів, які ДПС розіслала моделям. Через страх отримати кримінал, деякі хочуть тікати з країни", – розповіла виданню авторка OnlyFans Марія, посилаючись на обговорення в профільному чаті моделей OnlyFans. Вона заробляє на сервісі до $1500 на місяць і теж отримала лист від ДПС.

Опитані виданням моделі вказують на абсурдність ситуації, адже за виробництво контенту для дорослих їх потенційно можуть посадити за ґрати.

Читайте також: Податківці отримали дані про доходи українців на OnlyFans, з них треба сплатити податки, – Гетманцев

Як повідомлялося, на початку вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу")повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.

Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".

Автор: 

податки (2393) Державна податкова служба (339) Гетманцев (468) OnlyFans (14)


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Топ коментарі
+26
Якщо керуватися здоровим глуддом, то спочатку те, чим заробляють моделі на ОнліФанс потрібно декриміналізувати, а потім (і це справді було б справедливо) брати з моделей податки, оскільки це бізнес з високою дохідністю. Але тк, що робиит Гєтманцев - це взування на голу ногу черевиків і вже на черевики одягання шкарпеток. Ні, воно звичайно можна і так, але таких, хто так робить, утримують у спеціальних закладах ізольованими від суспільства.
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15.11.2024 10:40
+13
Куди б ще свої жадібні рученьки протягти, бо дуже-дуже грошей хочеться!
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15.11.2024 10:49
+12
До самих податківців та митників питань немає?)
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15.11.2024 10:55
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Нехай вони його гаджети закидають своїми фотками.
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15.11.2024 10:29 Відповісти
Бкзкоштовно? 😳 Хіба були б дурні! Він не бідний і вигляд у нього, як у старого ловеласа. Тому тут блогодійності не треба.
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15.11.2024 10:42 Відповісти
Якщо керуватися здоровим глуддом, то спочатку те, чим заробляють моделі на ОнліФанс потрібно декриміналізувати, а потім (і це справді було б справедливо) брати з моделей податки, оскільки це бізнес з високою дохідністю. Але тк, що робиит Гєтманцев - це взування на голу ногу черевиків і вже на черевики одягання шкарпеток. Ні, воно звичайно можна і так, але таких, хто так робить, утримують у спеціальних закладах ізольованими від суспільства.
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15.11.2024 10:40 Відповісти
Думаю, справа не в високій чи низькій доходності, а в принципі: або податки платимо, або ні.
Те, що частина громадян податків не платить, факт. При чому, позиція у них така: нехай спочатку вони почнуть там, на горі, а потім і ми.
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15.11.2024 11:21 Відповісти
і це дуже правилна позиція! бо кільки б люди не платили - "там, на горі" все розкрадуть, і ще розкажуть шо мало платять податків!
але особисто ти продовжуй платити свої гроші вороватим ******-паразитам під назвою "держава", xоч все їм віддай!
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15.11.2024 17:23 Відповісти
Чувак. Ніхто не хоче платити податки, ні нагорі, ні внизу, ні ти , н я, ні Гєтьманцев.
Але так вийшло у всьому світі, що заставляють платити усіх.
Дивно інше, що такі речі потрібно пояснувати дорослим людям..
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16.11.2024 12:02 Відповісти
Так, логіка є. Вимагати сплати податків з кримінального (за законом) бізнесу якось тупо. З такою ж логікою можно вимагати сплати податків з наркотрафіку який у мільйон разів більш прибутковий. Але ж там дядьки серйозні і податківець може опинитися з простріляною дупою у канаві. Куда простіше жіночок розводити.
Мене взагалі нервують постійни намагання нашої держави, залазити людям у труси (розказати що куди сувати, чи можно за це брати гроші і скільки віддати державі)
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15.11.2024 12:27 Відповісти
Незаконне апріорі не може бути об'ектом для використання законних норм
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15.11.2024 12:29 Відповісти
Податки платять не з бізнесу, а з доходу. А там законний він чи ні податківців не цікавить - їх справа гроші.
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15.11.2024 12:59 Відповісти
Цікава ідея. Треба підкинути її Гетьманцеву, щоб він обклав податками наших корупціонерів.
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15.11.2024 13:08 Відповісти
Щось я не бачу, щоб вони виставили податки наркоділкам

Скоріше за все, податки були нараховані, не "моделям olyfans", а тупо на доходи фізичної особи (по картці), виходячи з надходжень.
Попросили в банків зробити вибірку по карткам, відвідував зарплатні, та соціальні. Можливо навіть попросили вибірку по карткам з іноземними переказами. А якщо знаєш з яких банків/рахунків платить olyfans, то можно з великою долею вірогідності (але не 100%), стверджувати, що відфільтрував моделей olyfans
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15.11.2024 13:21 Відповісти
тут другая аналогия - если супермаркет продаёт полёный стиральный порошок, проводя всё как положено по чекам, разве он не должен платить с этого налог? С происхождением порошка должны разбираться отдельно
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16.11.2024 08:43 Відповісти
тут не аналогія, а аномалія... з порошком розсмішили.
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16.11.2024 11:19 Відповісти
Тобто, коли за півроку Гетьманцеву предʼявлять незаконне збагачення, він також має сплатити ПДФО та ВЗ з предʼявлених у підозрі сум? Так виходить? Чи можна ще до підозри винести ППР? То давайте прямо зараз. Я вангую на 19,247,576USD.
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16.11.2024 23:38 Відповісти
А, ну і кожному шлеперу одразу з підозрою вручати ППР - на суму вкраденого. Супер. То ще й заохочувати можна до вчинення злочинів - з фіскальною метою)))
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16.11.2024 23:42 Відповісти
Можна далі піти - вимагати сплати податків від вбивць-маніяків та ґвалтівників як за отримане безоплатне благо (вони отримали свою насолоду нічого не сплативши, отже мають прибуток).
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16.11.2024 23:45 Відповісти
Это разные вещи. То, что деньги от онлифанс пришли за порнографию еще надо доказать, в частности провести экспертизы, является ли оно порнографией или эротикой. И если докажут, что это было порно, то будут и наказывать соответственно. Пока это не доказано, естественно, надо брать налоги со всех приходящих на счет сумм
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17.11.2024 08:41 Відповісти
Тут не факт, що податківці акцентували саме на онліфансівській діяльності. В будь-якому випадку, якщо у людини є "ліве" незадеклароване джерело доходів, податківці можуть причепитись.
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15.11.2024 14:21 Відповісти
Не всё, что делают на онлифанс является криминалом. Там может быть и эротика, которая не запрещена. Онлифанс как таковой тоже не запрещен. И если человеку приходит перевод от зарубежного юрлица, абсолютно естественно, что он должен вызывать интерес у налоговой. Определять чем конкретно там человек занимается дело уже не налоговой, а других органов, что кстати тоже не сильно просто, бывает, экспертизы дают противоположные ответы на одно и тоже видео
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16.11.2024 08:40 Відповісти
Куди б ще свої жадібні рученьки протягти, бо дуже-дуже грошей хочеться!
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15.11.2024 10:49 Відповісти
До самих податківців та митників питань немає?)
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15.11.2024 10:55 Відповісти
Я бы вместо налогов сделал сайт бесплатным для наших воинов.
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15.11.2024 10:56 Відповісти
Родина організатора мільярдних схем у ФДМУ Гмиріна скуповує елітне майно у Європі. Його пов'язували з Офісом президента. ВIДЕО

Перший хабар у криптовалюті: "Слугу народу" Одарченка засудили до 8 років в'язниці з конфіскацією, але він втік за кордон (оновлено)
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15.11.2024 10:59 Відповісти
Геньманцев конкуренцію не терпить.
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15.11.2024 11:00 Відповісти
На черзі хабарники всіх рівні включаючи президента,а також наркоторгівці
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15.11.2024 11:06 Відповісти
Гетьманцев мені, звичайно, огидний, але у "моделей" класична реакція: а нас за що?!
Ніби вони не знали і показували свої геніталії дядям не за гроші, а із доброчинності...
Податки?! Які податки?! Ні, не чули...
Те саме скажуть люди, що здають квартири. Всі вони вважають себе "красавчиками", а тих, хто платить податки, лохами.
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15.11.2024 11:16 Відповісти
люди, що здають квартири можуть без проблем платити податок - але вгадайте з першого разу, хто буде це їм компенсувати
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15.11.2024 11:41 Відповісти
кожний, хто думає, що намахає інших, просто піднявши ціну на свої послуги, глибоко помиляється.
Адже ті, чиї товари та послуги купує він, теж піднімуть ціни. Так триватиме до тих пір, поки пропозиція не перевищить попит.
Як показали події останніх років, а саме суми вивезених на Захід біженцями коштів, 100 мільярдів євро виведених коштів за межі країни, статки лікарів та розміри хабарів за інвалідність, розміри вкраденої гуманітарки та коштів з бюджету, грошей в українців неміряно, хоч і не у всіх.
До того ж, в банках лежать десятки, якщо не сотні мільярди виплат військовим!
Отже, і податки, і тарифи, і ціни будуть рости!
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15.11.2024 11:58 Відповісти
...яке ж ти *******
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15.11.2024 17:26 Відповісти
Виглядає, начебто, ...аси ганяються за повіями! (якщо шо, я на боці останніх)...
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15.11.2024 11:21 Відповісти
соберут налоги а потом посадят
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15.11.2024 11:28 Відповісти
Нащо їх садити? Зроблять абонемент плюс доблєсні мусора розкриватимуть щось там за премії потроху в місяць
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15.11.2024 13:25 Відповісти
свято место пусто не бывает
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15.11.2024 13:51 Відповісти
ще можна ввести для всіх вкраїнчиків "ЧПОК податок" - їб@вся чи неїб@вся, але за місяць заплати!
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15.11.2024 11:39 Відповісти
Якби Орвелл дожив до нашого часу то міг би написати новий бестселер "2019". Але навіть він у своїх фантастичних романах не зміг додуматися до того , що наша зелена влада прописала як закони: лист вважається врученим навіть якщо адресату його не вручали ; держава забороняє розповсюдження та продаж інтимного контенту , але хоче отримати з цього податки .
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15.11.2024 11:48 Відповісти
Бо митникам і прокурорам платити нічим.
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15.11.2024 12:17 Відповісти
Мене біль цікавить, де вони взяли особисті дані моделей?! Схоже ОнліФанс тупо злив їм свої бази з паспортними даними
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15.11.2024 12:32 Відповісти
Для початку - треба ПРОСТО набити ХЛЕБАЛО особисто гетьманМАНЦАЛУ. ХТОСЬ робить БАБЛО і НІЧОГО НЕ платить ДО бюджету - а хтось -ПЛАТИТЬ енергокомпаніям, прокурорам, суддям, митникам - і ЇМ УСІМ (ОЦИМ ЬЬлядям - включаючи гнидовцева і решту РАШАмафії в Україні) живеться - КОМФОРТНО. Пропоную зробити інтим контент з ОЦИМ фінАферистом (навіть декілька версій) - АЛЕ - кошти -НАПРАВИТИ на ЗСУ. ПРИЧОМУ НЕ нагодованим з бюджету ВПК гаманцям. А ПРОСТИМ донатерам. А щоб ніхто НЕ міг кинути гіффном в мій допис - ЗРОБИТИ ЩЕ КОНТЕНТ з суддею ОАСК щуром - (який носить хиже прізвище - але по суті те що я написав раніше). І ще є БАГАТО кандидатів з жОПи, ВЗради, ПОлюціїї, ПРОКТОратури, СБ Убогих і решти ЕЛІТИ ( їх так нарекли прикуплені гіффномедіа вентилятори, ПРЕСОтутки і ЬЬлядьогери) інтим контент з якими за переглядами набрав би ДОСТАНЬО коштів НА ЗСУ. А ви як думаєте))?
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15.11.2024 12:37 Відповісти
А звідкілля гєтьманцев знає про порно сайти? Завсєгдатєй!
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15.11.2024 12:53 Відповісти
на святе руку підняли.
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15.11.2024 12:58 Відповісти
Дебіли...
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15.11.2024 13:09 Відповісти
Тільки піськи українських дівчат порятують неньку.
Так переможемо!

Підараси не знають, куди б ще свого зеленого шмарклявого носа встромити.
То їм дрова заважають, тепер уже й до пісьок доїбалися...
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15.11.2024 13:52 Відповісти
***** всіх краін єднайтеся і негайно виходьте на всесвітній протест за права ..жєнщін.. що працюють перед відеокамерами без трусів і не хочуть платити податки
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17.11.2024 10:45 Відповісти
Як виявляється на показуванні усім піськи можна непогано зароблять на хлібець.
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15.11.2024 15:04 Відповісти
Ну так гундосе чмо зароблябло ще коли граючи піською на роялі!
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15.11.2024 17:29 Відповісти
Замість того, аби доїти жирну корову, українська влада робить все, аби цю корову знищити.
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15.11.2024 15:23 Відповісти
Користуючись тим що здихатися такого щастя як" громалчнство України" практично неможливо.
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15.11.2024 15:27 Відповісти
Податки ? А збякого дива ? У нас є професія модель порнографічного контенту ? Вона щ тих податків отримує якийсь соціальний захист ? Пенсію ? Страхування ?
Влада у всій своїй красі, тільки забирати і нічого не віддавати, податки, мита,збори, життя. А що натомість ? Що ця влада зробила для людей ? Може роздала за спрощеною моделю землю яку має право отримати кожен громадянин ? Може якісь виплати з продажу ресурсів ? Що ?
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15.11.2024 15:47 Відповісти
ви щось поплутали, то не порнхаб, сервіс онліфенс -- там наприклад навіть Шварц був коли його запускали, чи Роберт де Ніро.. це трошки інше... от нащо його перетворили підписники -- то таки порнхаб
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15.11.2024 19:33 Відповісти
А Кушниру с Киевгорстроя и его жене письмо не отправили за откаты? Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева убили Киреева?
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15.11.2024 17:40 Відповісти
Я щось трохи вже не розумію... З Гугл зідрали ПДВ в український бюджет, а з ОнліФенс -- ні?
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15.11.2024 19:31 Відповісти
Цікаво - за кого ті шльондри голосували???
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15.11.2024 21:00 Відповісти
Суддя ВСУ Волков виграв позов про виплату понад ₴14 мільйонів компенсації за три роки «простою»

Ексклюзив14.11.2024 15:10

Суддя Верховного Суду України Олександр Волков відсудив з утвореного в результаті судової реформи нового Верховного Суду заборгованість по заробітній платі у розмірі 14 млн 128 тис. грн за 2021 - 2023 роки, коли він фактично не здійснював правосуддя.

Відповідне рішення 27 грудня 2023 року ухвалив Київський окружний адміністративний суд, а Шостий апеляційний адміністративний суд 17 вересня 2024 року залишив без змін. Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердив і сам Олександр Волков.
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15.11.2024 22:50 Відповісти
Клятий риг, креатура сівковича, все скубе гусей
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16.11.2024 00:23 Відповісти
Выгнать из страны молодых девченок, зарабатывающих миллионы долларов. Мудро.
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16.11.2024 06:41 Відповісти
Ця путиньска шлюха Гетьманьцев повинна сплатити за все податки насамперед
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16.11.2024 14:16 Відповісти
Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський,

А от тут Гетьманцеву потрібно звернутись до американського IRS з просьбою перевірки, чи декларує Радвінський прибутки з цього сайту у своїй податковій декларації. Усі прибутки, незалежно від країни де вони були заробленні, ОБОВЯЗКОВО мусять подаватись в податковій декларації мешканців США (чи то громадянин, чи Грін Карт власник). Американці в цьому швидко наведуть порядок, як зробили з Лазаренком
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16.11.2024 15:26 Відповісти
Отут ця **** побачила що кілька дівчат збагатіли і одразу чому не ділетесь, а от сказочні збагачення на мілліони МСЕК, судей, прокурорів, ментов, податківців, чиновників міноборони, міносвіти, ОП і т.д. ці зелені падлюки в упор не бачать доки їх журналісти рилом не ткнуть в корито
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16.11.2024 16:10 Відповісти
А що, дівки вважають, що якщо вони повиїздять за кордон, то тамтешня податкова з них сплати податків не вимагатиме?
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16.11.2024 16:56 Відповісти
чому не штрафують тих, хто не оновив вчасно свої дані?
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16.11.2024 21:28 Відповісти
хай грязные трусы гетьманцеву пошлють
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16.11.2024 23:56 Відповісти
а в чому справа ??? чому ***** які перед вебкамерою ноги розставляють і непогано заробляють не платять податки в бюджет ??? це для того контингенту ..дєвочек.. звичайна робота і нічого іншого вони не вміють робити . Ну не підуть же вони в швейний цех наволочки та пододіяльники строчити на швейних машинах
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17.11.2024 10:38 Відповісти
гетьманцев - це політична проститутка. Треба перевірити його доходи від політичної проституції і конфіскувати весь його дохід від цього заняття
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19.12.2024 11:35 Відповісти

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