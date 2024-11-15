Родина організатора мільярдних схем у ФДМУ Гмиріна скуповує елітне майно у Європі. Його пов’язували з Офісом президента. ВIДЕО

Організатори схем привласнення коштів підконтрольних Фонду держмайна держпідприємств на мільярди гривень виїхали з України під час повномасштабної війни, реєструють компанії і купують елітне майно за кордоном.

Загалом із 12 фігурантів справи про корупцію у ФДМУ затримати вдалося лише кількох, а у розшук оголосили вісьмох підозрюваних, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Співорганізатор схеми екскерівник ФДМУ Дмитро Сенниченко втік з України після того, як у серпні 2022 року НАБУ провело у нього вдома обшук. Офіційних звинувачень проти нього на той час висунуто не було, тож Сенниченко виїхав з України, використовуючи "білий квиток", і більше не повертався.

Згодом з'ясувалося, що у грудні 2022 року Сенниченко зареєстрував фірму в іспанській Валенсії і є її керівником.

Компанії іншого співорганізатора схеми Андрія Гмиріна та його родини за останні два роки почали активно скуповувати елітне майно у Європі. Загалом журналісти нарахували у його сім'ї статків на 20 мільйонів євро.

Що відомо про Андрія Гмиріна? У 2007-2013 роках Гмирін працював у МВС, у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС, а у 2015-2017 роках – був помічником голови ФДМУ. З 2019 року офіційно він нібито працював викладачем Державного податкового університету. Однак вже на початку 2021 року Андрія Гмиріна називали "смотрящим" за тіньовими потоками в Офісі президента, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад. Вже після викриття схем у ФДМУ за участі Гмиріна, джерел Forbes Україна підтверджували, що в Офіс президента Гмиріна привів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, "в Офісі Гмирін знайшов спільну мову із Сергієм Шефіром", першим помічником президента України Володимира Зеленського.

За даними НАБУ, Гмирін виїхав з України 28 лютого 2022 року. Офіційно, згодом він нібито повернувся в Україну і більше не виїздив. Однак слідчі за геолокацією телефону Гмиріна встановили, що у 2022-2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.

В Україні родині Гмиріна належить компанія "Гмирін фемелі девелопмент". В офісі цієї компанії НАБУ також провело обшуки, але її офіс виявився порожнім, бо до обшуків компанія відправила кілька вантажівок з речами, документами та сейфами в ОАЕ на адресу місцевої компанії GFM Investment Group. Журналісти припустили, що "GFM" у назві компанії – це скорочення від "Gmyrin FaMily". Загалом в ОАЕ родина Гмиріна зареєструвала щонайменше три фірми: GFM Project Management Services LLC., GFM Investment Group та Gmyrin Family Holding Limited.

Фірму Gmyrin Family Holding Limited зареєстрували у травні 2021 року на батьків Гмиріна – Анатолія та Зою Гмиріних. На них також були оформлені дві квартири у "Новопечерських Липках", хоча легальних доходів для придбання такої нерухомості вони не мали. GFM Investment Group зареєстрували у червні 2021 року, вона належить Gmyrin Family Holding Limited батьків Гмиріна.

У квітні 2023 року родинна фірма Гмиріна Gmyrin Family Holding Limited заснувала компанію у Франції – GFD Cote D'azur, яка вже за місяць придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції вартістю понад 5 мільйонів євро.

За адресою цю віллу можна знайти на сайті оренди нерухомості. Її площа 400 кв. м. Всередині 5 спалень, 4 ванні кімнати, на подвір’ї – басейн. Однак зараз забронювати цю віллу неможливо. За інформацією редакції Bihus.Info, у серпні цього року французький суд наклав арешт на це майно у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні.

Крім того, родина Гмиріна стала власниками нової яхти Cranchi Settantotto 78, збудованої у 2023 році. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро. Наприкінці минулого літа цю яхту придбала компанія GFB Company Ltd, що зареєстрована на Британських Віргінських островах. За інформацією Bihus.Info, власником компанії є українець Євген Головін – дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна, він також керує однією з дубайських родинних компаній Гмиріна.

На батьків Андрія Гмиріна записаний також бізнес у Хорватії. Йдеться про 6 компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах цих фірм "засвітилися" мільйони євро.

У чому НАБУ підозрює Сенниченка і Гмиріна?

Як повідомлялося, на початку жовтня НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитром Сенниченком та Андрієм Гмиріним, який жодної офіційної посади не займав, але був наближеною до Сенниченка особою і співорганізатором схеми.

За підрахунками слідства, її діяльність призвела до збитків держави на суму понад 700 млн грн, учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів гривень.

За версією слідства, після призначення Сенниченка головою ФДМУ на керівні посади у підконтрольних Фонду держпідприємствах почали призначати "своїх" людей, при чому підбором кандидатів на посади займався саме Гмирін. Згодом підконтрольні організаторам схеми компанії укладали угоди з державними підприємствами, передусім ОГХК та ОПЗ, купуючи їх продукцію за заниженими цінами та перепродуючи її далі з націнкою.

Зокрема, контракт з ОПЗ отримала компанія "Агро Газ Трединг" чоловіка сестри Гмиріна Володимира Колота, а ОГХК підписав угоду з чеською Belanto Trade S.R., якою фактично керував знайомий Гмиріна Владислав Кліщар, стверджує слідство. Ця чеська компанія перепродавала продукцію українського підприємства до Росії та окупованого Криму.

Володимир Колот виїхав з України неофіційно. Офіційно 22 січня 2022 року він приїхав до України, але влітку 2022 року реєструє фотографію у Чехії – Kolot Family Investment, надавши для підтвердження своєї особи закордонний паспорт, з'ясували журналісти Bihus.info.

Вже під час повномасштабної війни Владислав Кліщар фігурував у схемі:закупівлі Міністерством оборони мінометних мін за контрактом з фірмою "Львівський арсенал" на 1,4 млрд грн, писав Цензор.НЕТ. Постачальник отримав майже повну передоплату, але міни замовнику так і не передав.

Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року. За даними ЗМІ, одразу після свого звільнення Сенниченко виїхав до Іспанії, ще низка фігурантів справи мешкають в Австрії.

У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Сенниченка.