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Новини
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Європосадовцям вшосте за два роки підвищать зарплату. Скільки вони отримуватимуть?

Скільки отримують посадовці в Євросоюзі?

Зарплати для 40 тис. співробітникам структур Європейського Союзу до кінця року підвищать на 4,2% після збільшення на 3% у першій половині 2024 року.

Про це пише Bild, передає LIGA.net.

Із 2022 року це буде шосте підвищення зарплат на сукупні 15%.

Як зазначається, розмір зарплат посадовців євроструктур прив'язаний до рівня інфляції та оцінки вартості життя у Брюсселі та Люксембурзі.

Після підвищення мінімальна базова зарплата пересічного співробітника зросте з 3 361 до 3 603 євро, а максимальна – з 23 959 до 25 685 євро на місяць.

Зарплата єврокомісара збільшиться з 26 169 євро до 28 053 ​​євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримуватиме 34 412 євро замість попередніх 32 101 євро.

Єврочиновникам окрім зарплати нараховують надбавки, відтак, з доплатами, наприклад, фон дер Ляєн отримує на місяць понад 40 000 євро.

На збільшення зарплат ЄС планує витратити додаткові 16,6 млн євро, які перерозподілять з інших статей євробюджету.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

У серпні міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.

Водночас Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Автор: 

Євросоюз (5069) зарплата (1115)


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Топ коментарі
+4
Урсула фон дер Ляєн свої гроші цілком відробляє.
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14.11.2024 21:34
+3
Жалюгідні копійки порівняно з працівниками ТЦК і МСЕК в Україні!
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14.11.2024 21:28
+2
Навіщо вони це пишуть? Коли пидвищують зарплатню посадовцям в Україні то підвищують в рази, а не на 4 процента.
І це під час війни в Україні.
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14.11.2024 21:24
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Навіщо вони це пишуть? Коли пидвищують зарплатню посадовцям в Україні то підвищують в рази, а не на 4 процента.
І це під час війни в Україні.
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14.11.2024 21:24 Відповісти
Жалюгідні копійки порівняно з працівниками ТЦК і МСЕК в Україні!
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14.11.2024 21:28 Відповісти
Урсула фон дер Ляєн свої гроші цілком відробляє.
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14.11.2024 21:34 Відповісти
Они там на заплату живут .
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14.11.2024 22:46 Відповісти
Прочитав спочатку *************** - і не здивувався. Зато ціни у наших магазинах зростають шаленими темпами - звичайних пенсів що, вирішили ліквідувати? А це 9 млн, що отримує пенсію менше 10 тис.
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15.11.2024 00:41 Відповісти
Дивно....зарплата Фон дер Ляйєн 40 тис євро на рік. А в наших дипломатів - більше 100 тис.євро. І податків не сплачують.
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15.11.2024 05:42 Відповісти
На місяць, а не на рік. Зарплата посла України ~2k.
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15.11.2024 09:24 Відповісти
Щодо Урсули помилилася. А щодо наших дипломатів - ні. Там виплати в інвалюті по 7-10 тис євро на місяць, школи та дитячі садки за кордоном майже повністю компенсуються , медичні страховки за рахунок держави, звязок , автомобілі та пальне ( не всім правда )і тд.
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15.11.2024 20:24 Відповісти
Мене більш турбує інше. Це зарплатня посадовців ООН і лідера, цього генерального проститута гуттереша. Невже їх тримають на мінімальці ?
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15.11.2024 09:19 Відповісти

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