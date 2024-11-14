Європосадовцям вшосте за два роки підвищать зарплату. Скільки вони отримуватимуть?

Зарплати для 40 тис. співробітникам структур Європейського Союзу до кінця року підвищать на 4,2% після збільшення на 3% у першій половині 2024 року.

Про це пише Bild, передає LIGA.net.

Із 2022 року це буде шосте підвищення зарплат на сукупні 15%.

Як зазначається, розмір зарплат посадовців євроструктур прив'язаний до рівня інфляції та оцінки вартості життя у Брюсселі та Люксембурзі.

Після підвищення мінімальна базова зарплата пересічного співробітника зросте з 3 361 до 3 603 євро, а максимальна – з 23 959 до 25 685 євро на місяць.

Зарплата єврокомісара збільшиться з 26 169 євро до 28 053 ​​євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримуватиме 34 412 євро замість попередніх 32 101 євро.

Єврочиновникам окрім зарплати нараховують надбавки, відтак, з доплатами, наприклад, фон дер Ляєн отримує на місяць понад 40 000 євро.

На збільшення зарплат ЄС планує витратити додаткові 16,6 млн євро, які перерозподілять з інших статей євробюджету.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

У серпні міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.

Водночас Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.