Україна сподівається отримати ще $1,1 мільярда від МВФ до кінця року, – Шмигаль

Україна планує отримати черговий транш від МВФ за програмою Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) на суму $1,1 мільярда до кінця року.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з представниками місії МВФ, яка цього тижня працює у Києві.

"Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі $1,1 млрд. У цьому контексті обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який Фонд оцінює дуже високо", – написав Шмигаль.

Він уточнив, що під час зустрічі обговорювалися макрофінансові питання та потреби України у зовнішньому фінансуванні.

"Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, місія МВФ для шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) з Україною розпочала роботу у Києві у понеділок, 11 листопада.

Нагадаємо, 18 жовтня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України.

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.