Роскомнагляд створив систему для моніторингу інтернету на західному софті, розробники якого підтримують Україну

Роскомнагляд зареєстрував інформаційну систему для раннього виявлення та прогнозування загроз у російському сегменті інтернету – ІС "Вепрь". Вона була розроблена на базі операційної системи Ubuntu, яка є безкоштовною та відкритою розробкою британської компанії Canonical Ltd., заснованої на дистрибутиві Linux.

Про це пише The Moscow Times.

Правовласником системи вважається Головний радіочастотний центр, що знаходиться під відомством Роскомнагляду. В описі програми зазначено, що "Вепрь" створений саме для роботи з Ubuntu – однією з найпопулярніших версій Linux.

При цьому ще в квітні 2022 року Canonical Ltd. припинила техпідтримку та платні послуги для російських організацій, але пообіцяла не блокувати доступ російських користувачів до Ubuntu.

"Безкоштовні та вільно розповсюджувані програмні платформи – такі як Ubuntu, технології VPN і Tor – важливі для тих, хто шукає новини та діалог поза державним контролем", – заявили тоді в Canonical.

У компанії також повідомили, що надсилатимуть будь-який дохід від підписок на підтримку гуманітарних проєктів в Україні.

У Роскомнагляді підтвердили, що ІС "Вепрь" розроблена для Linux-систем, але запевнили, що серверна частина програми працює на російських сертифікованих версіях ОС. Доступ до системи здійснюється через браузер, що дозволяє користувачам не залежати від конкретної операційної системи.

Система "Вепрь" призначена для пошуку "фейкових" новин та контенту, який "може загрожувати громадському порядку або безпеці інфраструктури". Вона автоматично аналізує інтернет-джерела та виявляє потенційні "загрози".

"Вепрь" не є єдиною системою Роскомнагляду для контролю інтернет-простору: раніше були запущені проекти "Окулус", що аналізує зображення та відео, та ІС "Мир-1" для пошуку "екстремістського" контенту в соціальних мережах.

Наприкінці жовтня стало відомо, що один із провідних розробників Linux Грег Кроа-Хартман відсторонив одразу 11 російських фахівців, які працювали над ядром операційних систем Linux.

У червні Міністерство фінансів США в рамках розширення санкційних заходів заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT особам, які перебувають у Росії. Згідно з документом, забороняється експорт, продаж, поставки зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з Росії. Рішення набуло чинності 12 вересня 2024 року.