"Укрзалізниця" призначила нові щоденні електрички до Миколаєва. Вони поєднають деокуповані громади з іншими містами
"Укрзалізниця" призначила щоденне курсування приміських поїздів №6324/6323 між Миколаєвом та Апостоловим Дніпропетровської області.
Щоденне курсування приміських поїздів призначено, щоб поєднати приміським сполученням Миколаїв та Апостолове й надати пасажирам можливість подальшого слідування до Кривого Рогу, повідомляє "Придніпровська залізниця".
Розклад руху електричок наступний:
- приміський поїзд №6324 Миколаїв-Вантажний – Апостолове з 14 листопада відправлятиметься о 10:09 і прибуватиме о 17:40;
- приміський поїзд №6323 Апостолове – Миколаїв-Вантажний із 15 листопада вирушатиме у рейс о 08:34 та прибуватиме о 15:22.
Також у зв'язку з відновленням руху на ділянці Новодмитрівський – Високопілля та призначенням нових поїздів відміняються:
- з 13 листопада – приміський поїзд № 6702 Високопілля – Апостолове;
- з 14 листопада – приміський поїзд № 6701 Апостолове – Високопілля.
"Ці рейси забезпечать пряме транспортне сполучення населених пунктів Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад з великими містами", – зазначили в Херсонські обласній військовій адміністрації.
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Ivan Sviridonov
показати весь коментар15.11.2024 16:13 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Sviridonov
показати весь коментар15.11.2024 16:15 Відповісти Мені подобається 0
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