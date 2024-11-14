"Укрзалізниця" призначила нові щоденні електрички до Миколаєва. Вони поєднають деокуповані громади з іншими містами

"Укрзалізниця" призначила щоденне курсування приміських поїздів №6324/6323 між Миколаєвом та Апостоловим Дніпропетровської області.

Щоденне курсування приміських поїздів призначено, щоб поєднати приміським сполученням Миколаїв та Апостолове й надати пасажирам можливість подальшого слідування до Кривого Рогу, повідомляє "Придніпровська залізниця".

Розклад руху електричок наступний:

приміський поїзд №6324 Миколаїв-Вантажний – Апостолове з 14 листопада відправлятиметься о 10:09 і прибуватиме о 17:40;

приміський поїзд №6323 Апостолове – Миколаїв-Вантажний із 15 листопада вирушатиме у рейс о 08:34 та прибуватиме о 15:22.

Також у зв'язку з відновленням руху на ділянці Новодмитрівський – Високопілля та призначенням нових поїздів відміняються:

з 13 листопада – приміський поїзд № 6702 Високопілля – Апостолове;

з 14 листопада – приміський поїзд № 6701 Апостолове – Високопілля.

"Ці рейси забезпечать пряме транспортне сполучення населених пунктів Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад з великими містами", – зазначили в Херсонські обласній військовій адміністрації.