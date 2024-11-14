Банки продовжують нарощувати кредитування бізнесу та населення, – НБУ

Обсяг чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу за третій квартал зріс на 6,9% порівняно з попереднім кварталом та на 22,9% – порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Як зазначається, частка малого та середнього підприємництва в чистому портфелі гривневих кредитів бізнесу зросла до 60%. Нарощували обсяги корпоративних кредитів банки усіх груп, найшвидше – приватні.

Найбільше зросли кредити в оптовій торгівлі та агросекторі.

Жвавішому наданню позик сприяє подальше поліпшення умов кредитування. Частка позик за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" у гривневому працюючому валовому портфелі знизилася до близько 34%.

Обсяг чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля також зростає: приріст за третй квартал становив 9,7% порівняно з попереднім кварталом та 40,7% – з аналогічним періодом 2023 року. Надалі домінують незабезпечені позики, водночас конкуренція в сегменті дещо посилилася, а частка банків-лідерів – знизилася.

Темп приросту іпотеки трохи сповільнився порівняно з попередніми періодами. Майже все іпотечне кредитування надалі відбувається в державній програмі "єОселя", валовий портфель якої в третьому кварталі збільшився на 3,5 млрд грн до 21,3 млрд грн.

Частка кредитів на нерухомість зросла до 13,4% від чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.

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Також повідомляється, що якість кредитного портфеля поліпшується вже понад рік по всій банківській системі – частка NPL скоротилася до 32,3% (20,9% – без боргів колишніх власників "Приватбанку" та старих боргів).

Зокрема, за кредитами бізнесу показник зменшився до 40,7%, фізосіб – до 17,6%.

Якість кредитного портфеля хороша – лише близько 5% корпоративних позичальників зазнали дефолту за гривневими кредитами упродовж останніх 12 місяців (до жовтня цього року), що співмірно з періодами макроекономічної стабільності.

Зниження ставок за коштами населення уповільнилося: за новими гривневими угодами (включно з коштами на вимогу) ставка за квартал знизилася до 9,6% річних, за річними вкладами фізичних осіб за показником UIRD – до 12,9% річних. Ставки за залученими коштами бізнесу повернулися до 8,5% річних.

Ринкові ставки за гривневими кредитами стабілізувалися: для бізнесу – на рівні близько 15% річних, для населення – дещо нижче 28% річних. Ставки за новими кредитами великим підприємствам залишалися нижчими, ніж для МСП.

У Нацбанку наголосили, що умови кредитування надалі поліпшуватиме поетапна реалізація Стратегії з розвитку кредитування, завдяки якій вже стали доступнішими енергокредити. Одним із наступних пріоритетів стануть заходи зі зниження рівня непрацюючих кредитів у секторі.

Як повідомлялося, в червні Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.