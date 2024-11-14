Євросоюз вперше в своїй історії профінансував спільну закупівлю зброї, зокрема для України

Країни Європейського Союзу вперше у своїй історії схвалили підтримку спільної оборонної закупівлі, зокрема ракет та боєприпасів, частина з яких буде використана на підтримку України.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Комісї, передає Європейська правда.

Як зазначається, фінансування ЄС отримають п'ять проєктів, які реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Кожен із них отримає 60 млн євро підтримки від ЄС.

Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, ще два – боєприпасів калібру 155 мм, п'ятий – бронетранспортерів.

Загальна вартість перевищує 11 млрд євро.

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У відібраних проєктах EDIRPA беруть участь 20 держав-членів ЄС.

"Більшість відібраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, зокрема системи протиповітряної і протиракетної оборони та боєприпаси, що посилює обороноздатність країни в умовах російської агресії, що триває", – сказано в повідомленні.

Євросоюз ухвалив програму EDIRPA після повномасштабного вторгнення Росії в Україну як короткостроковий – до 2025 року включно – інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії.

У березні Єврокомісія представила пропозицію щодо Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка має замінити EDIRPA після 2025 року.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз вкладає гроші в підтримку оборонної промисловості України, щоб компенсувати її потребу в зброї на тлі російської агресії.