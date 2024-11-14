Євросоюз готує нові санкції проти "тіньового флоту" Путіна, їх мають затвердити до кінця року, – Bloomberg

Ціллю 15-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії буде "тіньовий флот" танкерів, які російські компанії використовують для експорту своєї нафти на світові ринки.

Очікується, що цей пакет санкцій ЄС затвердить до кінця року, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, нові санкції також передбачатимуть покарання для осіб, залучених до торгівлі російською нафтою.

Держави-члени ЄС все ще обговорюють деталі санкцій, які повинні бути одноголосно схвалені 27 країнами-членами. Але в останні місяці Євросоюзу дедалі складніше отримати одноголосну підтримку санкційних пакетів, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето, зауважує агентство.

За даними джерел Bloomberg, ЄС також працює над ширшим пакетом санкцій, який планують ухвалити на початку наступного року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Цей пакет може включати подальші торговельні обмеження, а також підвищення мит на російські сільськогосподарські товари.

Співрозмовники агентства припустили, що цей пакет можуть представити уже в січні, щоб встигнути затвердити його до символічної дати 24 лютого, коли відзначатиметься третя річниця повномасштабного вторгнення Росії. При цьому деякі країни наполягають, щоб обмеження були спрямовані проти експорту скрапленого російського газу морем.

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Як повідомлялося, за останній рік Росія збільшила обсяги свого "тіньового флоту" нафтових танкерів майже на 70%, що дозволило Москві обходити західні санкції. За підрахунками Київської школи економіки (KSE), обсяг російської нафти, що транспортується погано обслуговуваними та незастрахованими танкерами, зріс із 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Активне розширення "тіньового флоту" РФ стало відповіддю на запроваджене країнами "Великої сімки" у грудні 2022 року обмеження цін на морські постачання російської нафти на рівні $60 за барель.

Цінова стеля означає, що 32 держави (27 країн ЄС, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надають послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною $60 за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.

За даними ЗМІ, у травні цього року надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій.