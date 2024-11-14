"Росія – надійний партнер": Словаччина хоче продовжити заробляти на дешевій російській нафті

Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятку для цієї країни у межах європейських санкцій щодо російської нафти.

Про це міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив після зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сіярто, передає Bloomberg.

"Російська Федерація була надійним партнером", – заявив словацький міністр.

За його словами, якщо словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, що належить угорській Mol, не зможе і надалі отримувати російську нафту, це призведе до "великих наслідків".

Slovnaft переробляв російську нафту в паливо, яке експортували до Чехії. Бланар додав, що словацький НПЗ хоче продовжувати це робити після закінчення терміну дії виключення з європейських санкцій для Словаччини, який спливає 5 грудня. Без російської нафти, словацьке підприємство не зможе заробляти на експорті пального і буде змушене обмежитися внутрішнім ринком Словаччини.

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Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба". На той час Німеччина та Польща вже припинили отримувати російську нафту цим трубопроводом. Але споживачі з Угорщини, Чехії та Словаччини продовжують отримувати російську нафту південною гілкою трубопроводу, що проходить через Україну. Як країни, що не мають виходу до моря, вони отримали виняток із європейських санкцій до кінця 2024 року, за цей час вони мали знайти альтернативу російській нафті.