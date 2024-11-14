Експорт товарів із України за дев’ять місяців зріс на 13%, – Держстат

Експорт товарів із України за січень-вересень 2024 року сягнув $30,8 млрд, що на 12,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт товарів за дев'ять місяців збільшився на 11% – до $51,2 млрд.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передає Укрінформ.

"За дев'ять місяців 2024 року експорт товарів становив $30,84 млрд, або 112,9% порівняно із дев'ятьма місяцями 2023 року, імпорт – $51,22 млрд, або 110%", – сказано в повідомленні

Відтак, негативне сальдо становило $20,38 млрд проти $19,25 млрд за дев'ять місяців торік.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,6 (за січень-вересень 2023 року – 0,59).

Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував цьогоріч найбільше зростання: електричні машини (+21,3%), чорні метали (+15,2%) та зернові культури (+10,2%).

Імпорт збільшився у категоріях "електричні машини" (+30,0%), "реактори ядерні, котли, машини" (+28,3%) та "засоби наземного транспорту, крім залізничного" (+11,9%).

Зовнішньоторгівельні операції проводились із партнерами із 226 країн світу.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.