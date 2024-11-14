Влада Києва дозволить збудувати великий паркінг в історичному центрі біля Пейзажної алеї. Мінкульт – проти. КАРТА

Київрада планує розглянути проєкт "Детального плану територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі м. Києва", який передбачає будівництво укриття та підземного паркінгу в історичному центрі міста поблизу Пейзажної алеї.

Проєкт відповідного рішення винесуть на голосування на одному з найближчих засідань міськради, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

Проєктом детального плану території пропонується дозволити збудувати у Киянівському провулку укриття на 1650 місць та паркінгу на 320 авто.

У КМДА запевняють, що ця територіях не належить до паркової зони, хоча і оточена нею, і ще за радянського періоду була забудована гаражами.

"Режим використання цієї території, визначений науково-проєктною документацією зон охорони пам’яток, не передбачає заборону нового будівництва, а лише накладає певні обмеження, зокрема висотні. Крім того, передбачені обов’язкові археологічні дослідження перед початком будівельних робіт", – стверджують у КМДА.

Своєю чергою у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій наголосили, що будівництво паркінгу планується за адресою провулок Киянівський, 13–21, в межах кількох археологічних памʼяток: "Культурний шар міста Ярослава", "Копирів кінець", "Поселення та могильник на горі Дитинка" та "Історичний ландшафт київських гір".

Зокрема, земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста Києва, впритул до буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра", в межах Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", в межах охоронної (буферної) зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення "Андріївська церква", на території пам’ятки археології національного значення "Культурний шар "Міста Ярослава".

"Старокиївська гора, 1870-ті роки Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення пам’ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим", – заявили у міністерстві.